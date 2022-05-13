Владимир Потанин пополнил эндаументы своего благотворительного фонда на 10 млрд рублей

Фонд Потанина сформировал два эндаумента, объем каждого из которых составляет 5,1 млрд рублей. Оба целевых капитала созданы внутри Фонда, все доходы от управления ими будут направлены на развитие и поддержку благотворительных программ.

Впервые о своем решении учредить целевой капитал Владимир Потанин заявил в октябре 2021 года. К 2032 году размер эндаумента достигнет 100 млрд рублей. В марте 2022 года учредитель Фонда Владимир Потанин сделал первое пожертвование в целевые капиталы Фонда на общую сумму 10 млрд рублей. В соответствии с законодательством средства были размещены на депозитах до их передачи в управляющие компании. По состоянию на 11 мая 2022 года эндаумент Фонда составляет 10 242 467 885 рублей.

Председатель Совета Фонда Потанина Лариса Зелькова: «На протяжении 15 лет Фонд Потанина продвигает модель целевого капитала в России. Благодаря решению Владимира Потанина мы можем на собственном примере продемонстрировать, насколько важен целевой капитал для миссии некоммерческой организации. Свои предложения Фонду сделали ведущие управляющие компании. Совет Фонда выбрал две: «ТКБ Инвестмент Партнерс» и «РБ Капитал». Ключевыми параметрами для выбора стали надежность и успешный опыт управления активами».

Генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева: «Устойчивость сегодня – как никогда важна для успешной работы благотворительной организации. Весь доход от работы эндаумента будет направлен на благотворительные программы, которые реализует Фонд. Решение учредителя о создании целевого капитала создает новую точку опоры для организаций из сферы культуры, высшего образования и социальной сферы».

С момента принятия закона, регулирующего целевые капиталы, Фонд ведет системную работу по их продвижению. В период с 2012 по 2021 год по итогам образовательных программ Фонда в партнерстве с Российской экономической школой и Московской школой управления «Сколково» был сформирован 21 целевой капитал, 99 участников получили дипломы об успешном завершении программ. Сумма взносов участникам программ Фонда за эти годы составила 159 000 000 рублей.

В рамках антикризисного конкурса «Новое измерение» при поддержке Фонда было создано 14 и пополнено 5 эндаументов. Взносы Фонда в эндаументы превысили 106 млн рублей.

Более подробная информация о целевых капиталах Фонда представлена на сайте Фонда.

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