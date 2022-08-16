Владимир Путин поприветствовал участников фестиваля «Таврида.АРТ»

15 августа в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ». В ходе официальной церемонии открытия к участникам фестиваля обратился по видеосвязи Президент России Владимир Путин.

«Каждый из вас – яркая творческая личность. Вы представляете различные направления культуры и искусств, но вас объединяют общие и всем понятные ценности: вера в справедливость, любовь к родине, стремление к саморазвитию, искреннее желание помогать людям, – начал своё обращение Владимир Путин. – Именно эти качества – качества национального характера – делают наш народ непобедимым, а нашу тысячелетнюю культуру – великой. Все попытки «отменить» нашу культуру, «отменить» Россию тщетны. Это просто глупость. А те, кто думают иначе, к несчастью для них, не выучили уроки истории. Но историю делают люди, и сегодня это в том числе вы – молодые, умеющие мечтать и творить, работать и побеждать. Вам продолжать традиции культуры, обеспечивать преемственность поколений».

Президент России отметил, что в этом году на фестивале в числе участников молодые люди из освобожденных территорий – Луганской и Донецкой Народных Республик. И тот факт, что молодёжь готова объединять усилия ради достижения общих целей, говорит о том, что они чувствуют в этом силу.

Завершая речь, Владимир Путин напутствовал молодых профи: «Мы знаем, что любые сложности и испытания – это время новых возможностей, время смелых людей. А вы именно такие. Хочу пожелать всем вам обрести на «Тавриде» новых друзей, покорить новые вершины мастерства. Надеюсь, что открывающийся сегодня фестиваль станет для вас важной ступенью к этим вершинам».

Кульминацией церемонии открытия стало исполнение гимна России хором из 4000 голосов, в составе которого резиденты арт-кластера «Таврида»: Василий Пасечник, Владимир Бабенко, ANOPRIEV, Natali Ka, MANTULINY, дети – участники всероссийского конкурса «Большая перемена», артисты Луганской и Донецкой Народных Республик, творческие коллективы города Судака, а также все, кто приехал на фестиваль «Таврида.АРТ». Под пение хора и залпы салюта волонтеры акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ торжественно подняли Государственный флаг страны на холме «Мир. Любовь. Искусство».

В рамках церемонии состоялось официальное открытие мурала «Нас не отменить», выполненного на стене площадью 180 кв.м на территории арт-кластера. В изображении читаются элементы традиционной росписи и современные паттерны и шрифты, а в центральной части – медведь, один из главных символов, с которым отождествляют Россию. Визуально мурал отсылает к гербовой традиции, в которой высказывание совмещено с изображением, принадлежащем роду или обществу. Образ медведя выбран не случайно – это культовое животное у многих народов, чьи потомки до сих пор проживают на территории страны, и широко представлен в многовековой истории российской геральдики.

Шоу-открытие фестиваля «Таврида.АРТ» прошло на центральной площади арт-кластера. На главной сцене фестиваля вместе с молодыми артистами – резидентами арт-кластера «Таврида» – выступили танцевальные и музыкальные коллективы города Судака, Луганской и Донецкой Народных Республик. Хедлайнером мероприятия стал певец SHAMAN с хитом «Я русский».

Фестиваль «Таврида.АРТ» проходит в бухте Капсель в Крыму. 15 августа на площадке фестиваля собрались 4000 участников со всей страны. С 16 по 18 августа к ним присоединятся и зрители – жители и гости Республики Крым. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, мотивационные сессии и встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выступления популярных артистов, социальные программы, выставки театрализованные представления, – в общей сложности более 300 событий в 25 локациях.

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