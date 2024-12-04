Владимир Спиваков и НФОР прорвали культурную блокаду

2 декабря 2024 года Национальный филармонический оркестр России под управлением народного артиста СССР, Артиста мира ЮНЕСКО Владимира Спивакова дал единственный концерт в Большом зале Музыкальной академии имени Ференца Листа в Будапеште. Это беспрецедентное событие имеет международное значение. Первое выступление НФОР в венгерской столице стало символическим прорывом культурной блокады – первыми гастролями ведущего российского симфонического оркестра в Европе в период обострения политической обстановки и прекращения межкультурных коммуникаций. В то время, когда российские коллективы утратили возможность выступать в Европе, а западные – в России, НФОР получил и принял уникальное предложение от Музыкальной академии имени Ференца Листа. Гастроли в Будапеште были организованы при активной поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Посольства РФ в Венгрии.

Выступление НФОР прошло с аншлагом: билеты на концерт были распроданы задолго до его начала. Мероприятие посетили вице-премьер-министр Венгрии Жольт Шемьен, от имени Правительства выразивший признательность «Владимиру Спивакову и всем российским музыкантам за великолепный концерт», а также заместитель главы Парламента Венгрии Шандор Лежак, госсекретарь Венгрии по делам религий, национальных меньшинств и гражданских взаимоотношений Миклош Шолтес, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Венгрии Евгений Станиславов, послы Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана в Венгрии и другие официальные лица. Концерт был записан одной из центральных государственных радиостанций Венгрии (Классическим радио корпорации MTVA) с правом ежегодного транслирования в течение десяти лет.

НФОР подготовил для венгерских слушателей особую программу из произведений Сергея Рахманинова – «Симфонические танцы» и Второй концерт для фортепиано с оркестром. Это шедевры из числа самых любимых произведений Владимира Спивакова, ключевые для большинства гастролей НФОР в Европе и Америке, представленные также во множестве городов России и запечатленные в записи. «Рахманинов – одна из моих икон, – говорит Владимир Спиваков. – Это целая планета, где еще многое предстоит открыть людям». Музыку великого русского классика НФОР и маэстро регулярно исполняют и записывают с самого первого сезона; к 150-летию со дня рождения композитора оркестром была выпущена трилогия записей Best of Rachmaninoff, которая доступна сегодня на всех популярных стриминговых сервисах. Сольную партию во Втором фортепианном концерте исполнила блистательная пианистка, заслуженная артистка России, лауреат международных конкурсов Екатерина Мечетина – автор уникального эссе, посвященного этому произведению.

Исполнение Владимиром Спиваковым и НФОР музыки Рахманинова было неоднократно высоко оценено международной прессой. Западные критики единодушно отмечали убедительность, яркость и нетривиальность трактовок маэстро. Венгерские слушатели также оценили программу по достоинству и горячо приняли российских музыкантов, не отпуская их со сцены и вознаградив бурными овациями за каждое произведение. После основной программы Владимир Спиваков и НФОР пять раз играли на бис, исполнив два фрагмента из балетов Чайковского (Венгерский танец из «Лебединого озера» и Па-де-де из «Щелкунчика»), Румынский танец Бартока, антракт из оперы «Катерина Измайлова» Шостаковича и его же вальс из кинофильма «Первый эшелон».