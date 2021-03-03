Владимир Спиваков выступит с программой «Человек, возлюби мир! Час Баха» в Доме музыки

Народный артист СССР, обладатель звания «Артист мира ЮНЕСКО» маэстро Владимир Спиваков исполнит сочинения Иоганна Себастьяна Баха на уникальной скрипке работы Антонио Страдивари в Новом зале Московского международного Дома музыки 7 марта 2021 года накануне всеми любимого весеннего праздника – Международного женского дня. Концерт пройдет в поддержку строительства Православного Свято-Георгиевского Катерлезского женского монастыря Феодосийской епархии.

«Час Баха» с Владимиром Спиваковым – это великолепный подарок для гостей Дома музыки в преддверии праздника и редкая возможность услышать игру маэстро на скрипке в формате камерного вечера . «”Час Баха” Владимира Спивакова – это концерт-притча о хрупкости и неповторимости нашего мира. Маэстро и его коллегам по сцене удалось создать целую Вселенную, отражающую бездонную глубину наследия великого композитора и заставляющую задуматься о величии нашего мира», – отмечает журнал «Музыкальная жизнь».

На предстоящем концерте выдающиеся сочинения Иоганна Себастьяна Баха прозвучат в исполнении маэстро в Новом зале Дома музыки – современном мультифункциональном арт-пространстве, открывшем свои двери для слушателей ровно год назад. За это время афиша новой концертной площадки пополнилась множеством оригинальных проектов и перформансов с участием известных музыкантов и актеров. Также зал стал традиционным местом проведения онлайн-трансляций.

Концерт проводится в поддержку строительства Православного Свято-Георгиевского Катерлезского женского монастыря Феодосийской епархии, основанного на горе «Катерлез» на Крымском полуострове – на месте явления в конце XVIII века Святого Великомученика Георгия Победоносца. В 1921 году монастырь был ликвидирован, а уже к 1928 он был полностью разрушен. Сохранился лишь фрагмент чудотворного камня явления Георгия Победоносца. Сегодня продолжается восстановление монастыря, благодаря усилиям настоятельницы матушки Игумении Феодосии и всеобщей поддержке и помощи.

В концерте вместе с Владимиром Спиваковым примут участие известные российские музыканты, его частые соратники по сцене – солистка театра «Новая опера» Анастасия Белукова (сопрано), Зоя Аболиц (клавесин) и солисты Национального филармонического оркестра России Тимур Пирвердиев (скрипка) и Петр Гладыш (виолончель). Последнее исполнение «Часа Баха» в таком составе с большим успехом состоялось несколько лет назад в зале Берлинской филармонии. При неизменном аншлаге этот проект традиционно проходит и на всех других концертных площадках мира.

Прямая трансляция вечера состоится на официальном аккаунте Дома музыки в YouTube. Посмотреть и послушать можно и на сайте СМИ «АртМосковия» в этой публикации. Начало в 19.00.

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