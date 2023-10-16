Сегодня стартует второй сезон сериала «Бедный олигарх». Главные герои, обнищавший бизнесмен Виктор Гнида и его верный дворецкий Адам, попадут в тюрьму за финансовые махинации. Русскому олигарху придётся вспомнить, с чего он начинал свой путь к богатству, чтобы пережить очередное испытание.

Бедный олигарх Виктор Гнида, казалось бы, придумал, хитрый способ решить все свои финансовые трудности, возникшие после наложения санкций британского правительства. Однако не тут-то было: за ним и его дворецким Адамом прилетает английский спецназ, чтобы отправить сладкую парочку за решётку за финансовые махинации. Там их ждут суровые реалии британской тюрьмы: охранники-русофобы, враждебные банды и адвокат-новичок. Но Виктор Гнида не был бы собой, если бы не находил выход из самой на первый взгляд безвыходной ситуации.

Во втором сезоне к своим ролям вернутся Владимир Сычёв, Максим Лагашкин и Карен Арутюнов. Кроме того, зрителей ждёт появление новых ярких персонажей: надзирателя-русофоба Дмитрия в лице Тимура Батрутдинова, заключённых лондонской колонии пухляша Юрия (Дмитрий Красилов), дикого Махмуда (Роман Юнусов), помощника главаря китайской банды Чана (Роман Хан) и многих других.

В режиссёрском кресле продолжения сериала остался постановщик первого сезона Гайк Асатрян. Авторы сценария: Леонид, Марголин, Гайк Асатрян, Карен Арутюнов, Николай Щербаков. Продюсеры проекта: Сарик и Гевонд Андреасяны, Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Борис Ханчалян и Марина Разумова.

«Сценарий второго сезона я читал с огромным удовольствием. С таким же с удовольствием мы его снимали. Первый сезон был классный, второй – не хуже, при этом они совершенно не похожи. Во втором сезоне мой герой Виктор оказывается без денег и в заточении, поэтому его врожденные качества начинают работать. Склад ума у него такой, что всегда найдутся какие-то кривые схемы, к которым он привык. Виктор умеет обходить закон. Кроме того, в нем включается инстинкт самосохранения – важный движок сезона», – говорит актёр Владимир Сычёв.

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