ВЛАДИВОСТОК: Кинокомиссию ДФО представели на РКН

Во Владивостоке стартовал фестиваль-форум «Российская креативная неделя – Дальний Восток». Одним из его первых мероприятий стала сессия «Кино на Дальнем Востоке. Ограничения и возможности», организованная Фондом поддержки регионального кинематографа (ФПРК).

Алексей Романов, председатель Дальневосточной кинокомиссии, художественный руководитель кинокомпании «Сахафильм»

В дискуссии приняли участие: Алексей Романов, председатель Дальневосточной кинокомиссии, художественный руководитель кинокомпании «Сахафильм»; Ольга Жукова, исполнительный директор Ассоциации продюсеров кино и ТВ; Наталья Шахназарова, руководитель кинокомиссии Приморского края; Алексей Тельнов, генеральный директор открытой киностудии «Лендок»; Дина Подпругина, генеральный директор киностудии «Байкал кино»; Жан Просянов, главный редактор портала «Кино-Театр.Ру»; Евгений Терновых, руководитель студии «Блик» на Камчатке, Филипп Абрютин, художественный руководитель фестиваля «Золотой ворон».

Модератором выступил Дмитрий Якунин – заместитель исполнительного директора ФПРК. Он рассказал о планах организации до конца года. В частности 28 июня – 1 июля в Калининградской области при поддержке Минкультуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив пройдет форум «Новый вектор» с участием 150 экспертов киноотрасли страны.

Ключевым событием будет конференция региональных кинокомиссий, к участию в которой приглашаются ведомства из всех субъектов РФ. В рамках кинофорума также пройдут презентации сценарной лаборатории «Формулы пути» и конкурса социальных роликов «Хорошая история», II Питчинг региональных киностартапов, некоммерческие показы фильмов регионального производства и т.д.

Ключевым событием сессии стала презентация Дальневосточной кинокомиссии, учрежденной в июле прошлого года. Ее председатель – Алексей Романов – перечислил задачи, которое призвано решать новое ведомство.

«Впервые кинокомиссия создана на весь округ, поэтому перед ней стоят более глобальные задачи. В числе проблем, наиболее остро стоящих перед киноотраслью региона, – отсутствие материально-технической базы, неразвитость инфраструктуры, нехватка киностудий, оборудования, недостаток мероприятий, направленных на продвижение кинопроектов ДФО, необходимость принятия решения по системе рибейтов и др.», – отметил спикер, акцентировав при этом внимание на неравномерном развитии киноотрасли в регионах Дальнего Востока.

«В семи из 11 регионов ДФО потенциал отсутствует. В Якутии в среднем в год реализуется 11-15 проектов. В других регионах – не более двух. Для одного фильма нужно собрать в целом 40 специалистов. Как быть с такими регионами? Мы предлагаем проводить питчинги, сценарные конкурсы, а победителям будем помогать дорабатывать свои проекты», – рассказал Алексей Романов.

При этом он пояснил структуру кинокомиссии: «Около 60% кинопотенциала Дальнего Востока сосредоточено в Республике Саха. Поэтому кинокомпания “Сахафильм” являемся исполнителем Дальневосточной кинокомиссии».

Также Романов анонсировал создание единого информационного портала, представляющего возможности Дальнего Востока для киноиндустрии, запуск которого ожидается в 2025 году.

«Портал создаётся с целью содействия развитию условий кинопроизводства на Дальнем Востоке. На данный момент определена компания-разработчик. Мы представим информацию о народах, проживающих на территории ДФО, их культуре, традициях, составим список локаций, опишем инфраструктуру и логистические возможности Дальнего Востока, запустим цикл образовательных программ и т.д.», – пояснил председатель Дальневосточной кинокомиссии.

Жан Просянов представил интерактивный проект «Кинокарта России», созданный при поддержке Института развития интернета. На карте нанесены точки съёмок знаменитых советских фильмов. По словам спикера, в проекте может принять участие каждый – разместить эти точки на карте самостоятельно.

«Цель – чтобы обыватель задался вопросом, а почему в моем регионе снят или наоборот – не снят фильм», – пояснил Просянов. При этом он рассказал о ом, как с помощью карты можно продвигать кино регионального производства и повышать туристическую привлекательность той или иной местности.

«Наш проект также призван стать инструментом для продвижения. На каких-то локальных сайтах есть информация о съёмках, но до федеральных ресурсов эта информация не доходит – не хватает промо. Мы готовы размещать информацию и о студии, и о возможностях региона. Кино – это брендинг региона. Мы планируем создать порядка 20 киномаршрутов – опишем их и зарегистрируем во Всероссийском обществе экскурсоводов. Также планируем создать аудиогиды с участием известных актеров либо видеогиды – пригласим пройтись по тем местам туристов, надеемся, что наша карта поможет увеличить туристический поток в регионы», – пояснил участник дискуссии, подчеркнув, что к проекту уже начали присоединяться ведущие кинокомпании страны.

Наталья Шахназарова рассказала о презапуске системы рибейтов в регионе.

По ее словам, из краевого бюджета выделено 30 млн рублей. Приморский край готов возмещать от 20 до 40% затрат на производство фильмов на его территории.

Она сообщила, что заявки на участие в конкурсе рибейтов будут приниматься в период с 2 по 13 октября 2023 года. Оператором назначено Агентство по туризму Приморского края.

Также Наталья Шахназарова выступила за проведение питчингов и локейшен-туров по региону на регулярной основе.

Алексей Тельнов рассказал о последних проектах компании. Это фильм «Беглецы» Юлии Бобковой, а также копродукционные проекты со странами ближнего зарубежья.

«Мы пытаемся заниматься копродукцией, создали организацию, которая занимается копродукцией стран СНГ. Вместе с продюсерским центром “Мувистарт” второй год проводим Питчинг копродукционных проектов стран СНГ. Сейчас вышли на большие проекты, которые будем реализовывать», – поделился Тельнов.

Также спикер пригласил участников Российской креативной недели на IV Lendoc Film Festival, который пройдёт 25-27 августа в Санкт-Петербурге, и анонсировал проведение фестиваля «Золото Умальты» в Хабаровском крае осенью.

Дина Подпругина сообщила, что в этом году в Республике Бурятия начинает действовать система рибейтов – пока из регионального бюджета выделено 10 млн руб.

Помимо этого Минкультуры Бурятии выделяются ежегодные субсидии на производство и прокат национальных фильмов. По ее словам, на данный момент в Бурятии действует семь кинокомпаний, а также школьные киностудии.

«Известно, что кинематографисты активнее снимают в теплые солнечные дни. Улан-Удэ – один из самых солнечных городов России, а на Байкал съёмочные группы приезжают круглый год. Мы планируем более активное развитие кино в регионе, и 17 мая в рамках кинофестиваля “Хрустальный нерпёнок” подписали соответствующее трехстороннее соглашение между Минкультуры Республики Бурятия, Фондом поддержки регионального кинематографа и киностудией “Байкалкино”», – резюмировала эксперт.

Филипп Абрютин рассказал об успехах фестиваля «Золотой ворон», который, по его словам, становится символическим мостом между станами Востока и Запада. Он напомнил, что миссией фестиваля является поиск и продвижение фильмов на «арктическую тему», популяризация событийного и экологического туризма на территории Чукотского автономного округа, сохранение и популяризация культурного наследия народов Севера и Дальнего Востока, продвижение Чукотки как кинематографистского региона и т.д.

«Наш регион небольшой, всего 50 тыс. человек проживает на его территории, и все знают, кто чем “дышит”. С самого начала нас поддерживали местные власти – они всегда были открыты к диалогу», – подчеркнул Абрютин.

При этом он напомнил, что в этом году на фестивале было представлено десять фильмов, снятых при поддержке ФПРК.

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