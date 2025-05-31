Владлен и Алёна Золотарёвы поделились секретами успеха и хорошего настроения с читателями АртМосковии

О воспитании самостоятельной личности в детях, о необходимых для успешности качествах и рецепте хорошего настроения говорим с большой семьей бизнесмена и мецената Владлена Золотарева и его супруги Алены.

Семья Золотаревых-Еременко: успех, цели и ценности

– Алена, как сохранить себя в стремительно меняющемся мире?

– Да никак не сохранить – все меняемся постоянно. Фокусируюсь на тех, кто рядом. Маша и Даша – уже взрослые, 20+, но дочери есть дочери: то совет нужен по работе, то по личному. Мальчишки – Ростислав в его 22 иногда нуждается не только в отцовских наставлениях, но и в мягком женском совете, а Ярику в 9 лет еще нужно чувство полной защищенности, любовь, обнимашки.

Каждый день созваниваемся с мамой, она живет далеко, но очень активная и скучает ужасно. Папа строит себе дом в свои 70+, но о его здоровье тоже нужно заботиться – он же тот еще мальчишка по духу. И АБИПА — компания, которую муж создавал пятнадцать лет, – стараюсь помочь ему, чтобы что-то становилось лучше. Вот весь мой мир. Информационный шум просто не помещается в эту жизнь.

– Новости не читаете?

– Нет практически. Зачем? Если что-то действительно важное – Владлен скажет. Я ему доверяю в этом смысле, он умеет фильтровать информацию, понимает, что стоит внимания, а что — просто мусор.

– Каков Ваш личный рецепт хорошего настроения?

– Утром встаю, смотрю в окно и составляю/дополняю план, чем сегодня займусь. Никаких аффирмаций. Просто день начать с плана, а не с прокрутки новостей в телефоне. И улыбнуться близким – это, пожалуй, единственный ритуал.

– Владлен, у Вас есть свой рецепт?

– Хорошее настроение – это не состояние, которое приходит само, это – результат работы. Через простые вещи: выспаться, привести тело в порядок. Но главное – когда знаешь, что твои родные близкие люди в безопасности и полноценно живут. Для этого нужно постоянно что-то делать. Деятельность созидает настроение, а не ожидание лучших времен.

– Внешняя повестка непроста, как удержать настроение?

– Когда говорят о «непростой внешней повестке» – это часть жизни. Любая эпоха имеет свои вызовы. У наших дедов в войну была своя «повестка» – несравнимо более суровая. Отношение к внешним обстоятельствам определяет их влияние на нас. Что можно изменить – меняем, остальное требует адаптации. Проблема не в трудностях, а в том, прячемся мы от них или идем навстречу.

– Что есть успех?

– Успех – понятие комплексное. Это не только материальное благополучие, хотя оно важно для свободы выбора. Успех включает семью, увлечения, круг понимающих людей. Это возможность не думать о хлебе насущном и сосредоточиться на развитии.

– Каковы, на Ваш взгляд, три главных качества для успешной жизни?

– Первое – внутренняя устойчивость: иметь принципы и следовать им даже когда сложно. Это стержень личности. Второе – способность созидать. Для мужчины особенно важно видеть результаты своего труда: создает ли он предметы, идеи или человеческие отношения. Созидание дает смысл. Третье – здравый ум в здоровом теле. Болезнь меняет все приоритеты. Здоровье – платформа для всего остального. Если соединить в три слова: принципиальность, созидательность, развитие.

Алена, семья Золотаревых – патриархальная? Если глава семейства сказал: «Будет так» – так и будет?

– В обычных ситуациях обсуждаем всё. В непростых ситуациях – да, Владлен принимает решения. И это правильно. Кто-то должен взять ответственность, когда счет на минуты. Он может сказать: «Сейчас делаем так», а объяснения будут потом. Я не воспринимаю это как диктат – это просто здравый смысл.

– Владлен, какие цели ставите перед детьми?

– Главная цель – не потерять человека в себе. Жизнь предлагает множество кажущихся удобными компромиссов, где проще поступиться принципами. «Через тернии к звездам» – не просто красивые слова, это указание на путь, требующий усилий, но и дающий подлинное удовлетворение. Быть достойным – значит отвечать за свои поступки, не унижать слабых, не предавать близких.

Второе – понимание, что мы отличаемся друг от друга тем, что в голове: знания, система ценностей, взгляд на мир. Это внутренний фундамент, который определяет всё остальное. Образование не цель, а способ мышления и знания. Умение видеть суть, анализировать, делать выводы, принимать решения – вот это, в основном, формирует личный путь каждого из нас. Как сказал бы Высоцкий: «И голове своей руками помогал» – интеллект и труд должны работать вместе.

Вопрос о личных целях и качествах успешного человека мы задали и старшим детям Владлена и Алены:

Мария, 24 года, дизайнер модных аксессуаров

– Если говорить глобально, то просто стать хорошим человеком, хорошей женой, хорошей матерью. Стать той, кем я бы сама гордилась и восхищалась. Развивать свою личность, взять от этого мира максимум и оставить частичку информации на земле, которая может выражаться как в открытиях, достижениях, так и в ценных для других людей вещах.

Качества для успешности:

Для успешной жизни человеку определенно нужно быть честным, в первую очередь, с самим собой. Не строить иллюзий, не обманывать близких, реально оценивать ситуацию и предпринимать соответствующие действия. Быть более инициативным, ведь по жизни тебя никто тащить не будет. Твоя жизнь принадлежит только тебе, ты ответственен (после 18 лет – полностью) за реализацию, развитие и достижения. Если многое откладывать, можно на старости лет лишь оглядываться и сожалеть о не сделанном. И важна любовь к себе. Закомплексованные люди мало чего достигают по-настоящему важного и качественного в жизни: твоя адекватная оценка самого себя, уважение к самому себе определяет как партнера рядом и зону дозволенного, так и карьерные успехи. Многие не достигают высот (мы говорим не только про карьеру), просто потому что считают себя не достойными.

Ростислав, 22 года, IT -специалист

– Сделать информационные технологии простыми, понятными и привычными для малых и средних предприятий – и, как следствие, получить развитие российского бизнеса и повышение качества сервиса и жизни сограждан.

Качества для успешности:

Последовательность, компетентность, креативность, способность критически мыслить, амбициозность, любознательность, объективность, решительность, уверенность в себе.

Дарья, 20 лет, художник

– Получить высшее образование в сфере дизайна интерьеров/графического дизайна, расширять свои знания и навыки, работать по специальности или в смежной творческой сфере: создавать декорации для театра, заниматься свадебным оформлением или стать художником-декоратором в киноиндустрии. На первые заработанные деньги мечтаю приобрести собственную мастерскую — пространство, где смогу работать над картинами и в будущем начать их продавать. Параллельно продолжаю вести блог, посвященный вязанию, делясь своими идеями, проектами и вдохновением и стремлюсь развиваться в других направлениях творчества: гончарное мастерство, работа с деревом, плиткой и другими интересными материалами. Мне важно постоянно расти, пробовать новое и находить вдохновение в различных формах искусства и ремесла.

Качества для успешности:

Чувство юмора, комфорт, уверенность и счастье — четыре важных элемента моей жизни. Возможность шутить и смеяться — не просто развлечение. Это способ воспринимать жизнь, облегчать сложные моменты, понимать других и быть понятым. Комфорт, особенно — комфорт в общении, когда не нужно притворяться другим человеком, скрывать свои эмоции или особенности.

Чувствовать себя свободно в кругу людей, которые тебя принимают, — это бесценно. Уверенность — это вера в себя и в своё дело. Иногда опускаются руки, и кажется, что всё напрасно. Именно тогда особенно важна вера — вера в себя, в свои мечты, в то, что всё получится, даже если сейчас трудно. Именно вера помогает нам двигаться, несмотря ни на что. Счастье… Иногда оно — в мелочах: в тёплой солнечной погоде, в шутке, в домашнем ужине, в разговоре с близкими. Мы часто забываем, что именно такие моменты создают ту самую жизнь, которой мы потом так дорожим. Это — источник ярких эмоций, воспоминаний, которые хочется сохранить и пережить снова. Когда всё это соединяется — юмор, комфорт, уверенность, вера и простое человеческое счастье — появляется ощущение полноты жизни. И тогда становится легче справляться с трудностями и радоваться даже самому обычному дню.

Ярослав, 9 лет, ученик 3 класса

— Ярик, меня попросили узнать у тебя, о чем ты мечтаешь по-настоящему? Чего хочешь добиться?

— Хочу стать футболистом! Как Роналду или Неймар. У меня будет футбольная карьера, буду играть в большой команде. Еще хочу закончить школу на пятерки.

Качества для успешности:

— А что такое, по-твоему, успешный человек?

— Успешный человек — это тот, который добился своих целей. Просто взял и добился!

— Каким нужно быть, чтобы просто взять и добиться своих целей?

— Терпеливым, умным и целеустремленным. Вот! Правда, я сам не очень терпеливый пока что… Получается, я не успешный еще? Но я буду работать над этим. Если есть цель, нужно к ней идти терпеливо, да?

Алена: Иногда смотрю на детей и думаю: а мы-то в их возрасте понимали себявот так?

Владлен: Точно нет! Была другая эпоха и другие дети! Но может, это и хорошо — что у них сейчас больше возможностей разобраться в себе. От «не»терпения Ярика до философии Дарьи — каждый идет своей дорогой.

Фото из семейного архива Золотаревых