«Вне времени»: Мультимедиа Арт Музей, Москва и Фонд Still Art представляют выставку Дамира Жукенова

Мультимедиа Арт Музей, Москва и Фонд Still Art представляют выставку Дамира Жукенова — одного из самых ярких представителей новой волны российских фэшн-фотографов. За его плечами 15-летний опыт работы с крупнейшими глянцевыми журналами и звездами отечественного шоу-бизнеса, а также совместное с известным стилистом и фэшн-редактором Вадимом Галагановым участие в международной биеннале «Мода и стиль в фотографии — 2021» в МАММ.

Колоссальная насмотренность и глубокое знание визуальной культуры XX века, к наследию которой Дамир Жукенов неизменно обращается в своих проектах, помогли ему выработать индивидуальный и узнаваемый почерк. На формирование его стиля во многом повлияли такие классики фотографии моды, как Уильям Кляйн, Энни Лейбовиц и Стивен Майзель. Жукенов работает над съемками как режиссер-постановщик. Каждому проекту предшествует кропотливый поиск референсов в соответствии с определенной концепцией, создание детальных раскадровок, выстраивание точных мизансцен и композиций. Благодаря этому истории, рассказанные в фотографиях, приобретают кинематографическую целостность и глубину.

Главным и неиссякаемым источником вдохновения для Жукенова остается архетип сильной женщины: независимой, свободной, бесстрашной. Прототипами его героинь становятся как реальные исторические или современные личности, так и мифические существа, вроде пленительных русалок и сирен. Проект «История одной танцовщицы», с которым Жукенов победил в четвертом сезоне грантовой программы Фонда Still Art по фэшн-фотографии, посвящен женщинам, изменившим историю танца в XX веке и ставшим иконами моды и стиля. Серия фотографий отсылает к образам великих танцовщиц Айседоры Дункан, Лои Фуллер и Маты Хари, роль которых сыграла ведущая солистка балета Большого театра Мария Виноградова. Жукенов обращается к эстетике голливудского кинематографа, хореографии свободного танца и модной фотографии первой трети XX века. Его снимки — оммаж выдающемуся художнику-сюрреалисту, пионеру фэшн-фотографии Ман Рэю, творчество которого Жукенов досконально изучил в процессе подготовительной работы.

Дамир Жукенов — виртуозный стилизатор. Каждый атрибут его съемки тщательно продуман, в ней нет случайных деталей. Например, специально для проекта «История одной танцовщицы» головной убор Маты Хари был в точности воспроизведен по оригинальным фотографиям, роскошный халат с бахромой сшит по эскизам 1920-х годов, а металлические аксессуары для пальцев привезены из Таиланда, где местные танцовщицы используют их в своих представлениях.

Созданные Жукеновым образы отражают вневременные идеалы красоты и внутренней силы, напоминая о том, что мода — это не только тренды сегодняшнего дня, но и культурный код, язык, на котором общество веками говорит об идентичности, власти, социальных ролях и т. д.

МАММ благодарит Фонд Still Art и его основательницу Елену Карисалову за всестороннюю поддержку российских молодых фэшн-фотографов и рад традиционно представить выставку победителя гранта нового сезона.