«Внезапный оазис» представили в атриуме ВЭБ Центра

Обновленный ВЭБ Центр на Новинском бульваре, 31 на месяц превратился в арт-пространство с работами актуальных художников из числа участников ярмарки современного искусства Cosmoscow. В центральном атриуме ВЭБ Центра появился уникальный проект «Внезапный оазис», который представил спектр скульптур и инсталляций, трансформирующих пространство посреди шумного города. Куратором выступит Дарья Эпин.

Художники проекта: Кристина Сидорова, Иван Горшков, Игорь Самолет, Любовь Рамизова, Элина Марусова, Борис Макаров, Вильгений Мельников, Катя Исаева, Галина Агафонова, Яков Хомич, Степан Лысенко, Юля Староверова.

«Cosmoscow как один из крупнейших городских проектов продолжает взаимодействовать с москвичами и за пределами ярмарки, представляя зрителям творчество актуальных современных художников в пространстве обновленного ВЭБ Центра за месяц до открытия 13-го выпуска. Экспозиция «Внезапный оазис» является примером сайт-специфик проекта, неразрывно связанного с пространством, в которое он вписан. Искусство буквально внедряется в архитектуру здания, делая его не просто видимым, а иначе ощущаемым. Оно трансформирует привычное и создает новую городскую среду», — рассказывает генеральный директор Cosmoscow Николай Корьков.

В сердце урбанистического пейзажа, среди стекла, бетона и мерцающих экранов, появился «Внезапный оазис» — не просто зона отдыха и перезагрузки, а настоящий портал в сюрреалистичный мир современного искусства, где технологичное и природное вступают в диалог. Проект воплощает мечту об утопическом эскапизме, о месте, где среди суеты мегаполиса можно переместиться в совершенно новое, полное миражей и ассоциаций пространство.

«ВЭБ Центр продолжает свою трансформацию в современный культурно-деловой кластер, где сочетается бизнес среда, ритейл и искусство. Мы поддерживаем городские культурные проекты и создаем уникальный вдохновляющий опыт для гостей ВЭБ Центра, предоставляя площадку для творчества современным художникам. Мы рады реализовать проект «Внезапный оазис» совместно с Cosmoscow, поддерживая современные культурные инициативы и развивая городскую среду», — отмечает исполнительный директор ВЭБ Центра Михаил Подругин.

На выставке зрителей встретили образы из другого измерения, немного дразнящие своей яркостью и иррациональной абстрактностью. В «музейных» витринах возникли фрагменты, напоминающие ископаемые, но не из прошлого, а из того природного мира, что был вытеснен бетоном и стеклом. На экранах расцвели диджитал-цветы — гибриды, мутанты, отголоски реальных форм. Они будто помнят природу, но уже искажены светом пикселей и алгоритмами.

«Город, в котором мы живем, давно перестал быть просто архитектурой: он как джунгли, только не зеленые, а цифровые. Здесь все движется, меняется, мигает, требует внимания. Мы блуждаем в этом ландшафте данных, как в плотной листве, где каждый шаг — это новое уведомление, новая встреча, новая задача. Мы существуем будто бы среди постоянной ярмарки впечатлений, и чем их больше — тем меньше остается времени и пространства, чтобы прочувствовать хотя бы одно из них. Пауза становится редкостью, привилегией. Именно поэтому так желанна тотальная перезагрузка, встряска, возвращающая к искренности», — делится куратор выставки Дарья Эпин.