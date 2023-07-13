«Во что это выльется?»: Масштабный перформанс на Винзаводе

22 июля в 19:00 Зеленый ангар Винзавода наполнится очищающим и перерождающим духом карнавала с его старыми добрыми традициями древнеримских сатурналий, неугомонной живостью Ренессанса и поражающими воображение технологическими новинками.

Где, как не на карнавальных площадях, скажите вы - вдумчивые и проницательны зрители, - рождались самые светлые и самые чистые утопии?

Где, как не на карнавальных площадях, скажите вы - изысканные ценители импровизационной музыки, театра и современной хореографии, - можно почувствовать всеобъемлющую общность участников и получить поддержку дружеских улыбок?

Где, как не на карнавальной площади, скажите вы - блистательнейшие дамы и господа, - можно припасть к источнику обновляющего смеха, побороть тревоги и невзгоды и обрести надежду на будущее?

Вдохновившись творчеством Франсуа Рабле и смеховой культурой Михаила Бахтина, проникнувшись живописью Боттичелли и «Бурей» Шекспира, мы добавили живое исполнение электронной и акустической музыки, необычное использование бытовых предметов и технологические изюминки. Посмотрим, во что все это выльется!

Вход на карнавальную площадь свободный.

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