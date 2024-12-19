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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Во дворе Музея Москвы появилась елка художника Николая Полисского

editor
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Электрическая ёлка художника Николая Полисского. Фото © пресс-служба Музея Москвы

Брусника и бюро Никола-Ленивец превратили двор Музея Москвы в праздничное общественное пространство — с креслами, уличными обогревателями и фотозоной. Главным украшением новогодней площади стала шестиметровая ель, которую спроектировал художник, основатель парка Никола-Ленивец Николай Полисский.

Арт-объект выполнен из лозы ольхи и орешника, выкрашенной в яркие цвета. Художник назвал его «Электрическая елка». Использование разных цветов в проекте — авторская отсылка к электрическим гирляндам, ярким эмоциям от празднования Нового года и к цветной изоляции, которую используют электрики для безопасного соединения проводов. В темное время суток елка светится за счёт прожекторов, установленных внутри конструкции.

«Появление искусства в общественных пространствах, в городской и природной среде — это миссия и главная задача бюро Никола-Ленивец, которое продюсирует подобные проекты уже более 20 лет. «Электрическая елка» во дворе Музея Москвы — пример взаимодействия городских стейкхолдеров: государственной институции, девелоперской компании и креативной команды. Вместе мы готовы ответить на городские вызовы и дефициты ярким художественным высказыванием», — сказала управляющий партнер арт-парка Никола-Ленивец и Бюро Никола-Ленивец Юлия Бычкова.

Во дворе Музея Москвы можно согреться после долгой прогулки, отдохнуть в удобном кресле, попрыгать с детьми на батуте, покататься на карусели — и просто зарядиться новогодним настроением.

«Музей Москвы всегда открыт для современного искусства, а когда оно еще и дарит горожанам ощущение праздника — для нас это особенно важно. Приятно, что в своих намерениях мы нашли идеальных партнеров — Бруснику и Бюро Никола-Ленивец, которые смогли воплотить «Электрическую елку» во дворе Провиантских складов. Этот яркий арт-объект — настоящий подарок посетителям музея и жителям города к Новому году», — поделилась генеральный директор Музейного объединения «Музей Москвы» Анна Трапкова.

Брусника уже не раз создавала общественные пространства и уличные арт-объекты в российских городах, но новогоднюю ель устанавливает впервые.

«Электрическая елка» — это про совпадение наших взглядов и ценностей. Музей Москвы и Никола-Ленивец ратуют за локальную идентичность не меньше, чем Брусника. Разными способами, но мы пытаемся наладить диалог между тем, что уже стало историей, и тем, что в неё попадёт через несколько лет. А еще у Музея Москвы крутой двор, и в Новый год он не должен быть пустым», — отметили в пресс-службе Брусники.

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