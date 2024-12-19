Во Франции завершился Фестиваль российского кино

Декабрь 2024 года ознаменован сразу несколькими фестивалями российского кино, которые прошли в разных концах планеты. В начале месяца отечественные кинематографисты привезли свои работы в Сербию, а на прошлой неделе фильмы из России встречала аудитория Франции и Индии. Мероприятия были организованы РОСКИНО при поддержке Минкультуры России.

«Фестиваль российского кино Франция 2024» прошел с 10 по 14 декабря в Париже, Ментоне и Фрежюсе. В программу показов вошли картины «Поехавшая», «Повелитель ветра», «Чук и Гек. Большое приключение», «По щучьему велению», «Вызов», «Там, где танцуют стерхи».

Церемония открытия состоялась в Российском духовно-культурном православном центре на набережной Бранли во французской столице при участии Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации во Французской Республике и Княжестве Монако по совместительству Алексея Мешкова, генерального директора РОСКИНО Эльзы Антоновой, директора Российского духовно-культурного православного центра в Париже Анны Котловой и российской делегации кинематографистов.

О российском кинематографе, фильмах и современных трендах рассказали представители творческой делегации: актриса Ольга Лерман («Поехавшая»), режиссер Александр Войтинский («По щучьему велению»), режиссер Александр Котт («Чук и Гек. Большое приключение»), продюсер Семен Аманатов («Там, где танцуют стерхи»), директор департамента международных продаж «Централ Партнершип» Николай Златопольский («Вызов», «Повелитель ветра»).

Французские зрители назвали российское кино «очень глубоким, вдохновляющим, духовным и эмоциональным». Сессии вопросов и ответов с представителями российской киноиндустрии после сеансов длились долго: местную аудиторию всегда отличал живой интерес к кино, желание обсуждать темы, которые раскрываются в фильме, характеры и мотивацию героев. Показы в Париже посетили и французские продюсеры. Российская делегация, в свою очередь, ознакомилась с французской киноиндустрией, посетив киностудию в Ницце.

Семен Аманатов, продюсер: «Во Франции наш фильм «Там, где танцуют стерхи» был показан впервые, что является для нас, несомненно, успехом – представлять российское кино за рубежом, наравне с лидерами российского кинопроката. Французы очень тепло приняли картину, некоторые зрители не сдерживали слезы, плакали. Публика благодарила за полученные эмоции. Зрители впервые увидели якутский быт, культуру, услышали якутский язык. Было много вопросов после сеанса, аудиторию интересовали разные детали, локации, актерский состав. Французы отметили, что в фильме присутствует эстетика и атмосфера 50-70 годов мирового кинематографа – в том, как это снято, по изображению. Отметили правдоподобную игру главного героя, актера Мишу Слепцова. Французы посмотрели фильм на одном дыхании; хотелось бы в будущем сделать показы нескольких якутских фильмов, ведь для французов наш регион – белое пятно, и есть большой потенциал для привлечения большого количества зрителей».

Александр Войтинский, режиссер: «Фестиваль стал для меня приятной неожиданностью. Оказывается, возможности культурного обмена сохраняются, и люди готовы к общению, несмотря на общую геополитическую ситуацию. Обычные люди с симпатией и любопытством относятся друг к другу, и французы очень ярко это продемонстрировали. Французские зрители приняли фильм «По щучьему велению» на ура! Много было вопросов – про молодых актёров, про сказки, про удивительные пейзажи, среди которых проходили съёмки. Воистину кино объединяет всех жителей планеты, и фестиваль убедительно это доказал».

Александр Котт, режиссер: «Фильм «Чук и Гек. Большое приключение» показали во Франции впервые, и это стало праздником и для меня, и для нашего фильма. Здорово, что на показах были и русскоязычные зрители, и французская аудитория. Фильм воспринимали хорошо, задавали интересные вопросы, возникал диалог, поскольку наше кино интернационально: оно о вечных ценностях, о семье, об отношениях между братьями. И этот фестиваль показал, что мы на одной волне. Зрители были очень доброжелательны, это был прекрасный опыт, который хочется повторить».

С 10 по 31 декабря 2024 года в Российском духовно-культурном православном центре в Париже работает выставка уникальных киноафиш из архивов РОСКИНО, которая открылась в первый день фестиваля. Среди работ – плакаты на французском языке к таким фильмам, как «А зори здесь тихие…» (1972 г., реж. Станислав Ростоцкий); «Москва слезам не верит» (1979 г., реж. Владимир Меньшов); «Они сражались за Родину» (1975 г., реж. Сергей Бондарчук); «Руслан и Людмила» (1972 г., реж. Александр Птушко), «Агония» (1981 г., реж. Элем Климов); «Белый Бим Чёрное ухо» (1977 г., реж. Станислав Ростоцкий); «Броненосец «Потёмкин» (1925 г., реж. Сергей Эйзенштейн), «Непобедимый» (1983 г., реж. Юрий Борецкий), «Судьба человека» (1959 г., реж. Сергей Бондарчук) и многие другие. Всего представлено 19 уникальных киноафиш.

Иллюстрации к любимым фильмам вызывали приятную ностальгию не только у российской аудитории: картины известны и многим французским зрителям. В разное время они были представлены во Франции. У организации «Совэкспортфильм», правопреемником которого является РОСКИНО, был собственный кинотеатр на Елисейских Полях, и французская публика могла знакомиться с новинками советского кино.

В 2025 году РОСКИНО также планирует провести Фестиваль российского кино во Франции.