Во имя добра: традиционные духовно-нравственные ценности в международной волонтерской практике

16 мая в Москве состоялась пресс-конференция, посвящённая развитию международного волонтёрства и роли традиционных ценностей в гуманитарной деятельности. Организаторами события выступили информационное агентство «Африканская инициатива» и платформа «Волонтёры мира».

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов отметил важность привлечения африканских студентов к волонтёрским проектам в России, в том числе в проектах на новых территориях: «В России учится большое число студентов из Африки. Почему они до сих пор не работают волонтёрами, хотя желание есть? Это наша недоработка. Проект «Волонтёры мира» поможет это исправить. Я бы хотел в ближайшее время увидеть, как африканские студенты разносят еду бабушкам, чистят берега Чёрного моря, развозят продукты старикам на Донбассе — работы много. Люди хотят помогать, а африканцы — духовно-ориентированные люди. Давайте дадим им возможность помочь русским людям».

Руководитель международной медицинской миссии в странах БРИКС+ Екатерина Глок рассказала о совместных проектах российских врачей-волонтёров в Африке: «Первая миссия состоялась в апреле 2024 года, охватила ДР Конго и Уганду — мы не только оказывали медицинскую помощь, но и обучали местных специалистов, 150 врачей и акушеров прошли курсы повышения квалификации. Это вклад в развитие местного здравоохранения. В октябре 2024 года в три страны — Камерун, Уганда и Замбия — выехала расширенная команда из 15 специалистов. Мы обучили 259 сотрудников больниц, помогли 439 пациентам и передали гуманитарную помощь на более 5 млн рублей».

Иерей Георгий Максимов, председатель Миссионерского отдела Патриаршего экзархата Африки, отметил, что РПЦ уже действует в 34 странах континента, оказывая нуждающимся гуманитарную и медицинскую помощь, вносит вклад в социальную поддержку и образование.

В ходе пресс-конференции были представлены новые проекты: «Волонтёры мира» реализуют масштабные инициативы в Кении, Танзании и Эфиопии.

В Кении волонтёры не только строят школы для племени покот — уже открыто два учебных заведения, а вскоре начнётся строительство третьего, — но и организуют ежедневное питание для порядка 300 детей, проводят образовательные активности, мастер-классы, поддерживают санитарные и продовольственные программы. «Мы курируем проект из Москвы: наши постоянные волонтёры на месте закупают продукты, организуют кормление, помогают детям каждый день», — рассказала координатор Виктория Санчес. Особое внимание уделяется улучшению условий жизни: сначала обеспечивается доступ к воде и питанию, затем — развитие школ и внедрение образовательных проектов, что в перспективе помогает менять мировоззрение людей.

В Танзании добровольцы займутся бурением скважин и строительством колодцев для расширения доступа населения к чистой воде и организации санитарных обучающих мероприятий. В Эфиопии проекты сосредоточены на борьбе с женским обрезанием, просветительской работе и поддержке медицинских учреждений.

Особое место в программе занял проект в Херсонской области (Голая Пристань, Алёшки): летом 2025 года волонтёры организуют раздачу продуктов, медикаментов, средств гигиены, психологическую поддержку и выпечку хлеба для местных жителей.

Среди международных партнеров — инициатива HOPE Worldwide Indonesia, в рамках которой в Джакарте с августа по декабрь волонтёры будут проводить кампании по охране здоровья, медицинские осмотры и мероприятии по укреплению психоэмоционального состояния населения.

«Мы видим, как наша помощь действительно меняет жизни людей, — поделилась Виктория Санчес. — Для многих детей простая возможность учиться или получить горячий обед становится первым шагом к их будущему. Это вдохновляет нас продолжать и расширять проекты, несмотря на трудности».

Платформа «Волонтёры мира» объединяет государственных и общественных деятелей, бизнес и активистов для развития добровольчества на основе общечеловеческих и традиционных духовно-нравственных ценностей. «Сегодня нам особенно важно объединять усилия, чтобы помогать людям и строить международный диалог на фундаменте общих духовно-нравственных ориентиров. Именно через совместные добрые дела мы можем преодолеть культурные и политические барьеры», — отметил депутат Государственной Думы, куратор проекта «Волонтёры мира» Дмитрий Кузнецов.

Мероприятие стало площадкой для открытого общения между представителями государственных структур, общественных организаций и международных проектов, подтвердив значимость волонтёрства и гуманитарного сотрудничества