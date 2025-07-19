VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваВо имя Победы сохраненное

Во имя Победы сохраненное

editor
By editor
88
Сотрудники отдела Новой живописи ГЦХРМ (совр. – реставрационная мастерская масляной живописи). В Покровском соборе Марфо-Мариинской обители. Фото © пресс-служба
Сотрудники отдела Новой живописи ГЦХРМ (совр. – реставрационная мастерская масляной живописи). В Покровском соборе Марфо-Мариинской обители. Фото © пресс-служба

Во ВХНРЦ имени И.Э. Грабаря представлена выставка «Спасти и сохранить».

Во время Великой Отечественной войны не сотни – тысячи – памятников культуры были разрушены, сильно повреждены, уничтожены. Уже в 1944 году Центр Грабаря стал заниматься реставрацией, спасением и сохранением шедевров иконописи, живописи, графического искусства.

Так, на выставке представлен вывезенный в Германию и после окончания войны праздничный чин 16-го века – памятник классической Псковской школы иконописи. Каждая икона хранит на оборотной стороне след от произошедшего вторжения немецких захватчиков. Путь к восстановлению предметов культурного наследия был долгим, кропотливым, сложным. Многое пострадало не только в результате бомбардировок, механического повреждения, пожаров, но и ненадлежащего хранения (в те тяжелые времена сложно было соблюсти все правила). Два живописных портрета Петра Первого и Петра Шереметева кисти неизвестных художников из Государственного музея-заповедника «Останкино и Кусково» постигла подобная участь. Однако специалистами Центра Грабаря картины были отреставрированы.

Силами сотрудников Центра были восстановлены плакаты «Окна ТАСС», отобразившие былинных богатырей, призывавших сражаться до Победы за Новгород и Псков. Опыт специалистов, реставраторов, ученых впоследствии очень пригодился. К сожалению, до настоящего времени объекты культурного наследия продолжают страдать.

Марина АБРАМОВА

Предыдущая статья
Имя участника штурма Рейхстага Алексея Береста увековечат в Музее Победы
Следующая статья
Пазл жизни: новая композиция tAISh раскрывает тайны человеческой судьбы

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru