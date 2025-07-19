Во имя Победы сохраненное

Во ВХНРЦ имени И.Э. Грабаря представлена выставка «Спасти и сохранить».

Во время Великой Отечественной войны не сотни – тысячи – памятников культуры были разрушены, сильно повреждены, уничтожены. Уже в 1944 году Центр Грабаря стал заниматься реставрацией, спасением и сохранением шедевров иконописи, живописи, графического искусства.

Так, на выставке представлен вывезенный в Германию и после окончания войны праздничный чин 16-го века – памятник классической Псковской школы иконописи. Каждая икона хранит на оборотной стороне след от произошедшего вторжения немецких захватчиков. Путь к восстановлению предметов культурного наследия был долгим, кропотливым, сложным. Многое пострадало не только в результате бомбардировок, механического повреждения, пожаров, но и ненадлежащего хранения (в те тяжелые времена сложно было соблюсти все правила). Два живописных портрета Петра Первого и Петра Шереметева кисти неизвестных художников из Государственного музея-заповедника «Останкино и Кусково» постигла подобная участь. Однако специалистами Центра Грабаря картины были отреставрированы.

Силами сотрудников Центра были восстановлены плакаты «Окна ТАСС», отобразившие былинных богатырей, призывавших сражаться до Победы за Новгород и Псков. Опыт специалистов, реставраторов, ученых впоследствии очень пригодился. К сожалению, до настоящего времени объекты культурного наследия продолжают страдать.

Марина АБРАМОВА