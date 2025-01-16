Во Владикавказе начало работать Радио Хит FM

Радио Хит FM продолжает расширять федеральную сеть вещания. В начале 2025 года самое хитовое радио страны зазвучало во Владикавказе на частоте 99.2 FM.

Запуск вещания станции в регионе стал частью работы по формированию сети вещания радио Хит FM под управлением партнера РМГ – радиохолдинга «Радиоальянс» – в таких российских городах, как Буденновск, Бердянск, Владикавказ, Геническ, Донецк, Луганск, Макеевка, Мариуполь, Мелитополь, Энергодар.

«Работы по запуску радио Хит FM в столице Северной Осетии мы завершили к началу нового 2025 года, – поделился генеральный директор холдинга «Радиоальянс» Евгений Карпов. – Благодаря нашим усилиям Хит FM уже вещает во многих российских регионах, а теперь еще один из красивейших городов Северного Кавказа пополнил этот список. Мы очень дорожим давним сотрудничеством с «Русской Медиагруппой», для нас это один из стратегических партнеров».

На сегодняшний день ежемесячный охват станции Хит FM составляет более 14 миллионов человек по всей России. С присоединением к сети Владикавказа потенциальная аудитория станции увеличится на 500 тысяч слушателей.