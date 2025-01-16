РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

Домой366INFO.RUВо Владикавказе начало работать Радио Хит FM

Во Владикавказе начало работать Радио Хит FM

editor
By editor
61

Радио Хит FM продолжает расширять федеральную сеть вещания. В начале 2025 года самое хитовое радио страны зазвучало во Владикавказе на частоте 99.2 FM.

Запуск вещания станции в регионе стал частью работы по формированию сети вещания радио Хит FM под управлением партнера РМГ – радиохолдинга «Радиоальянс» – в таких российских городах, как Буденновск, Бердянск, Владикавказ, Геническ, Донецк, Луганск, Макеевка, Мариуполь, Мелитополь, Энергодар.

«Работы по запуску радио Хит FM в столице Северной Осетии мы завершили к началу нового 2025 года, – поделился генеральный директор холдинга «Радиоальянс» Евгений Карпов. – Благодаря нашим усилиям Хит FM уже вещает во многих российских регионах, а теперь еще один из красивейших городов Северного Кавказа пополнил этот список. Мы очень дорожим давним сотрудничеством с «Русской Медиагруппой», для нас это один из стратегических партнеров».

На сегодняшний день ежемесячный охват станции Хит FM составляет более 14 миллионов человек по всей России. С присоединением к сети Владикавказа потенциальная аудитория станции увеличится на 500 тысяч слушателей.

Предыдущая статья
Новогодний переполох Бабы-Яги
Следующая статья
Грандиозный финал конкурса красоты «Мисс Дубай 2024» на борту яхты Desert Rose

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru