Военная драма «Малыш» вышла в российский прокат

В прокат вышла военная драма «Малыш». Сюжет картины основан на реальных событиях и рассказывает историю молодого парня из Донецка, мечтающего о славе музыканта, но принявшего решение идти добровольцем на фронт. Главную роль исполнил молодой актёр Глеб Калюжный, режиссёром выступил Андрей Симонов. Премьерный показ фильма состоялся 25 февраля в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» в Москве.

«Малыш» — новая кинолента, созданная с опорой на опыт участников специальной военной операции. Прототипом главного героя стал Павел Черток, получивший свой позывной «Малыш» из-за юного возраста, в котором оказался на фронте. Картина создана кинокомпанией BBG при поддержке Первого канала, Фонда кино и контент-студии «Юг.Кино».

«Премьера фильма «Малыш» — один из примеров последовательной работы государственной системы поддержки. История одного из самых молодых ополченцев ДНР Павла Чертока прошла путь от идеи, представленной на программе #СВОёКИНО Академии «Меганом», до большого экрана при поддержке Фонда кино, Первого канала и студии «Юг.Кино». Как и в случае с Великой Отечественной войной, глубокое художественное осмысление таких событий формируется не одномоментно, поэтому мы ожидаем, что интерес к этой теме в кино будет только расти», — отметил заместитель министра культуры Российской Федерации Сергей Першин.

История фильма началась на программе #СВОёКИНО, посвящённой созданию кино- и медиапроектов о специальной военной операции, основанных на личных историях очевидцев. Она даёт возможность представителям киноиндустрии прорабатывать идеи будущих проектов вместе с участниками и очевидцами спецоперации. Начиная с 2023 года Павел Черток — участник этой программы. История «Малыша» стала отправной точкой для фильма Андрея Симонова, а сам молодой герой сыграл в ленте эпизодическую роль.

«Мы привыкли, что бойцы — это брутальные мужики с автоматами, но как выглядит война сегодня, когда автоматы часто берут те, кому около двадцати, никто и не представлял, — делится режиссёр картины Андрей Симонов. — Первый раз Пашу я увидел на «Тавриде». Нам сказали, что привезут фронтовиков, которые будут рассказывать нам о своём опыте на спецоперации. И сначала я решил, что вышла ошибка, что это какой-то журналист или блогер, потому что выглядел он лет на 15. Но оказалось, что ошибки нет. Что Паша год воевал, перенёс три ранения и командовал штурмом. От его историй и того, как легко он их рассказывал, кровь застывала в жилах, а детали и впечатления, которые мы получили во время общения, легли в основу картины».

Сюжет фильма рассказывает историю молодого человека, ушедшего на фронт добровольцем и отправившегося в Мариуполь, чтобы спасти из осаждённого города свою мать. Главному герою предстоит пройти непростой путь, многое переосмыслить и стать настоящим бойцом. Исполнитель главной роли Глеб Калюжный сразу после съёмок ушёл служить в ряды российской армии.

«За время съёмок я научился по-другому смотреть на себя и свою жизнь — действительно ценить разные её моменты, а ещё обрёл новых друзей и даже прошел курс молодого бойца. Фильм «Малыш», безусловно, про любовь к своей семье и своему дому. А ещё он о судьбах солдат и офицеров, готовых отдавать свою жизнь за правое дело. Это повествование о важнейших исторических событиях, и людям необходимо знать и помнить, кто защищал и по сей день защищает нашу Родину», — рассказал актёр Глеб Калюжный.

Автобиографичным стал и один из главных саундтреков к фильму — песня «Высота» автора и исполнителя, а также артиста лейбла «Таврида.АРТ» Сергея Нихаенко. В 2022-м музыкант из Луганской Народной Республики отправился добровольцем на фронт, а «Высота», упоминаемая в песне, — реальное название позиций, на которых находилось его подразделение.

Съёмки проходили в Донецке, Мариуполе, а также в Крыму в павильонах контент-студии «Юг.Кино».