«Война и мир» возвращается: Сергей Урсуляк снимает сериал к 200‑летию писателя

Режиссёр Сергей Урсуляк приступил к съёмкам многосерийной экранизации романа Льва Толстого «Война и мир». Проект приурочен к 200-летию писателя, которое будет отмечаться в 2028 году. Картина создаётся телеканалом «Россия» и онлайн-кинотеатром START при поддержке Института развития интернета (ИРИ) и банка ВТБ.

Это первая отечественная многосерийная экранизация эпопеи после киноэпоса Сергея Бондарчука, вышедшего в 1960-х годах. Главные роли исполняют Никита Волков (князь Андрей Болконский), Мария Золотухина (Наташа Ростова), Никита Языков (Пьер Безухов). В проекте также заняты Алексей Серебряков, Михаил Пореченков, Анна Михалкова, Сергей Маковецкий, Александр Балуев и другие известные артисты.

Сергей Урсуляк, ранее экранизировавший «Жизнь и судьбу» и «Тихий Дон», назвал «Войну и мир» краеугольным произведением русской литературы. «Задача — сделать героев Толстого близкими сегодняшним молодым зрителям, — отметил режиссёр. — В картине много дебютантов, но они работают в окружении признанных мастеров». По его словам, классика актуальна в любое время, и в романе каждый найдёт отклик в душе.

Выход сериала запланирован к юбилейному году писателя. Подробности о дате премьеры и количестве серий пока не раскрываются.