«Вокруг хлеба» – выставка, посвященная хлебу как артефакту коллективной памяти

В 1930-х в СССР было налажено массовое производство хлеба — в том числе благодаря системе кольцевого конвейера, разработанной инженером Георгием Марсаковым. Эффективность работы хлебопеков выросла во много раз. На одном конце кольцевого конвейера засыпалась мука, на другом — выходили буханки и батоны. Наличие этой системы во многом позволило облегчить жизнь в военные годы и быстро восстановиться после их окончания.

Первый хлебозавод кольцевого типа, Хлебозавод № 5, в бывшем здании которого находится Центр «Зотов», стал местом, где расположилась выставка-воспоминание «Вокруг хлеба». В экспозиции собраны истории людей, чьи судьбы затронула Великая Отечественная война, предметы быта этого времени, лабораторная посуда и оборудование, книги, фотографии, рисунки и некоторые ингредиенты, заменившие обычные продукты в военное время. Они не только являются свидетельством сложных времен, но и указывают на примеры эмпатии и взаимовыручки, символом которых часто становился военный хлеб.

Выставочный проект занимает часть первого этажа центра, где исторически хлеб на деревянных палетах ждал очереди на отгрузку по машинам, отправлялся к людям. Экспозиция разворачивается вокруг стола, форма которого отсылает как к ленте кольцевого конвейера, так и к месту для семейной трапезы и пространству лаборатории. Ведь хлеб во время войны пекли в экстремальных условиях, пытаясь экспериментальным путем найти замену дефицитной муке и добавляя в рецепт картофель, семена трав, кору и целлюлозу.

Выставка состоит из трех разделов: «Кольцо М.», «Голос издалека» и «Опытная лаборатория». В разделе «Кольцо М.» посетители могут узнать больше об истории хлебозавода и его проектировании, там же будет представлен репринт издания Карла Гальперна «Идеи и дела инженера Марсакова» 1933 года. Раздел «Голос издалека» представит фотографии, дневниковые записи и воспоминания обычных людей, свидетелей войны 1941–1945 годов.

Раздел «Опытная лаборатория» посвящен составу хлеба военного времени и работе ученых-химиков и хлебопеков над созданием его рецептуры. Здесь располагается интерактивная зона, где могут взаимодействовать с ингредиентами, которые выступали заменой дефицитной муке.