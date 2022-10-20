Вокруг Хлебозавода – интерактивный просветительский проект о городе, созданный креативной командой Хлебозавода № 9, который будет полезен не только туристам, но и тем, кто интересуется историей старой Москвы. На данный момент сайт проекта включает в себя 13 подборок с иллюстрациями, фактами и историями о локальных достопримечательностях. Среди них – истории издательства «Молодая гвардия» и Тимирязевской Академии, факты про главные железные дороги Москвы и всеми любимый «Яблоневый сад».

Первая глава проекта рассказывает историю зарождения Бутырского района, на территории которого находится одна из самых значимых культурных точек притяжения в городе – Хлебозавод № 9. Пространство, в котором удалось сохранить аутентичную авангардную архитектуру, разместить на территории разнообразные гастрономические места, площадки для мероприятий и спортивных занятий, магазины с концептуальными фэшн-брендами и офисы креативных компаний. У Хлебозавода насыщенная на мероприятия жизнь – здесь регулярно проходят лекции с известными спикерами, музыкальные концерты и фестивали, которые посещают тысячи горожан и туристов.

Команда Хлебозавода решила углубиться в историю и рассказать гостям про истоки появления этого места: Как связан Лев Толстой с Бутырским районом и каким окрестностям посвящал стихи Владимир Высоцкий? Какое отношение имеет мыльно-косметическая фабрика «Свобода» к созданию парфюма Chanel № 5? О каком событии идет речь в романе Федора Достоевского – «Бесы»? Где поблизости торговцы скрывались от налогов? Почему сырку «Дружба» воздвигли собственный памятник?

В подборке про одно из основополагающих отечественных издательств «Молодая гвардия» можно узнать про самую известную серию автобиографий «Жизнь замечательных людей», а также главные молодежные журналы советского времени – «Ровесник» и «Мурзилка». В этом году издательство празднует свое 100-летие и продолжает работу в здании на улице Новодмитровская.

Ответы на эти вопросы и другие неочевидные факты о территории вокруг Хлебозавода № 9 можно узнать, пройдя на сайт проекта – https://around.hlebozavod9.ru .

«Проект «Вокруг Хлебозавода» родился в годы запуска пространства и изначально был задуман, как один из форматов сторителлинга для социальных сетей. Нам было интересно погрузиться в локальную историю и близко познакомиться с новым, окружающим нас, миром. Со временем мы обжились, на территории Хлебозавода появились удивительные проекты, стали регулярно проходить разные события и, теперь, – это одно из самых главных мест притяжения всего района. Пришла наша очередь стать проводником в историю локальных достопримечательностей и отдать дань уважения этому месту и его жителям», – команда Хлебозавода № 9.

Хлебозавод — общественное городское пространство, созданное в 2016 году для поддержки и развития молодых дизайнеров, локальных брендов и арт-объединений. Сегодня на территории Хлебозавода 130 резидентов, среди которых магазины, кафе и мастерские.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.