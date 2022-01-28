«Воланд», «Смерть на Ниле», «Утраченные иллюзии – наиболее ожидаемые экранизации книг в 2022 году

Споры на тему «Книга или фильм?» не утихают. Особенно ярко они разгораются после выхода экранизаций. Международный сервис аудиокниг Storytel и мессенджер Viber решили узнать, какие экранизации россияне ждут в 2022 году, а какие понравились зрителям больше и меньше всего в 2021-м.

Что зрители ждут в 2022-м?

Самой ожидаемой экранизацией в 2022 году, по данным опроса, стал фильм «Воланд» Михаила Локшина по «Мастеру и Маргарите» Михаила Булгакова — его выбрали 29,4% респондентов. Чуть меньше ждут «Смерть на Ниле» Кеннета Брана — экранизацию одноименного романа Агаты Кристи. Его упомянули 25% россиян — участников опроса. На третьем месте по популярности «Утраченные иллюзии» Ксавье Джанноли: экранизацию романа Оноре де Бальзака хотят поскорее увидеть 13,5% опрошенных. «Аллею кошмаров» Гильермо дель Торо по книге Уильяма Линдсэя Грешама и «Ампир V» Виктора Гинзбурга по «Empire V» Виктора Пелевина ждут примерно одинаково: они получили по 13,3 и 12,9% голосов. Это четвертое и пятое место рейтинга соответственно.

Топ-5 фильмов, которые ожидают в России в 2022 году:

«Воланд» Михаила Локшина;

«Смерть на Ниле» Кеннета Брана;

«Утраченные иллюзии» Ксавье Джанноли;

«Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо;

«Ампир V» Виктора Гинзбурга.

Кроме того, в этом году зрители ждут фильм «МЫ» Гамлета Дульяна по одноименной книге Евгения Замятина (10,7% голосов), картину «Операция “Мясной фарш”» Джона Мэддена по книге Бена Макинтайра (8,4%), второй сезон сериала «Тени и кости» Ли Толанда Кригера по роману Ли Бардуго (8,1%), «Быстрее пули» Дэвида Литча по «Поезду убийц» Котаро Исаки (7,3%), «Этерну» Евгения Невского по книге «Отблески Этерны» Веры Камши (7,1%) и «Роман служанки» Евы Хассон — экранизацию книги «Материнское воскресенье» Грэма Свифта (6,9%).

Также среди ожидаемых экранизаций респонденты активно называли сериалы «Властелин колец», «Дом дракона», «Колесо времени», «Последнее королевство», фильмы «Фантастические твари…», «Часодеи» и «Сердце пармы».

Что смотрели в прошлом году?

Как показал опрос, один и тот же фильм люди воспринимают по-разному, что говорит о разнообразии вкусов российской аудитории.

В прошлом году зрителям больше всего понравилась «Дюна» Дени Вильнёва — экранизация книги Фрэнка Герберта. Ее отметили 34,9% респондентов. Оценили участники опроса и «Круэллу» Крэйга Гиллеспи по книге «101 далматинец» Додди Смит — 23,6% положительных откликов, и второй сезон «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрих (по серии романов «Ведьмак» Анджея Сапковского) — 18,2% опрошенных отнесли его к понравившимся.

Хорошие отклики получили также «Дом Gucci» Ридли Скотта по книге Сары Гэй Форден (у него 17,4% голосов), «Конек-Горбунок» Олега Погодина по сказке Петра Ершова (13%), «Угрюм-река» Юрия Мороза по саге Вячеслава Шишкова (10%), «Манюня» братьев Андреасян по рассказу Наринэ Абгарян (8,5%) и «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова по книге Алексея

Сальникова (8,2%).

Топ-5 экранизаций 2021 года:

«Дюна» Дени Вильнёва;

«Круэлла» Крэйга Гиллеспи;

«Ведьмак» (2-й сезон) Лорен Шмидт Хиссрих;

«Дом Gucci» Ридли Скотта;

«Конек-Горбунок» Олега Погодина.

Самыми неудачными экранизациями в прошлом году, по мнению участников опроса, стали «Угрюм-река» Юрия Мороза — экранизация романа Вячеслава Шишкова, «Конек-Горбунок» Олега Погодина по сказке Петра Ершова, а также «Бендер: Начало» Игоря Зайцева — по «Двенадцати стульям» Ильфа и Петрова. Об этом заявили 16,2, 16 и 14,4% респондентов соответственно. На четвертом и пятом местах расположились «Дюна» Дени Вильнёва и второй сезон «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрих — у них по 14,1 и 11,8% голосов в антирейтинге.

Экранизации 2021 года, которые понравились гражданам России меньше всего:

«Угрюм-река» Юрия Мороза;

«Конек-Горбунок» Олега Погодина;

«Бендер: Начало» Игоря Зайцева;

«Дюна» Дени Вильнёва;

«Ведьмак» (2-й сезон) Лорен Шмидт Хиссрих.

Одновременно в рейтинге понравившихся и непонравившихся фильмов оказались «Дюна», «Конек-Горбунок», «Угрюм-река» и «Ведьмак». Такие полярные оценки зрителей говорят о том, что эти экранизации никого не оставили равнодушным и точно запомнились.

Как относятся к экранизациям?

Если говорить об отношении к экранизациям в целом, то оно скорее положительное. Так, больше половины респондентов (58,8%) относятся к фильмам и сериалам по книгам нормально, а 36,5% всегда рады видеть любимое произведение на экране. О том, что книга всегда лучше, заявили только 3% участников опроса.

В опросе Viber и Storytel приняли участие свыше 2000 человек. В выборку попали зрители, слушатели и читатели из России старше 18 лет.

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