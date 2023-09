Volga Fashion Week в Москве соберет лучших дизайнеров страны

26 августа в Воронеже прошел большой показ, объединивший бренды со всей страны. Более 30 российских дизайнеров представили свои коллекции в рамках Volga Fashion Show. Шоу проводится ежегодно в разных городах России и становится стартовой площадкой для многих перспективных дизайнеров: по итогам мероприятия лучшие из них получают возможность стать участниками Volga Fashion Week в Москве.

Шоу прошло совместно с универмагом российских брендов SLAVA concept — проектом, целью которого является поддержка отечественных марок. Понравившиеся вещи из коллекций всех участников Volga Fashion Show после показа гости могли приобрести на маркетплейсе SLAVA concept.

«Volga Fashion Show в Воронеже прошло с большим успехом, что в очередной раз говорит о растущем интересе публики к отечественным брендам, к новым именам, — говорит генеральный продюсер Volga Fashion Week Юлиана Благовская. — Это радует и вдохновляет, мы счастливы, что наше шоу собрало такое количество талантливых дизайнеров — как уже известных, так и новых — тех, для кого участие в нашей неделе моды станет отличным стартом. Volga Fashion Week — это не только модная неделя, это масштабная профессиональная платформа, включающая в себя образовательные программы, паблик-токи, мастер-классы, дискуссионные площадки, лекции и круглые столы».

Показ впечатлил зрителей не только огромным разнообразием модных идей и направлений, но и визуальным оформлением: подиум цвета ультрамарин, разработанный с помощью искусственного интеллекта необычный дизайн сцены, мультимедийная фотозона — все это стало вдохновляющим обрамлением для показанных гостям коллекций.

Большой интерес вызвало как само шоу, так и деловая программа, которая длилась более четырех часов. За это время перед публикой выступили 8 спикеров, они осветили самые разные темы — от парфюмерии и аксессуаров до опыта запуска собственного бренда и перспектив развития российской моды в целом.

Среди участников Volga Fashion Show несколько брендов из Воронежа — Dobraya_Dress, Ксения Тушиева Design, Smart Skill. Также на подиуме были представлены марки из Москвы: Akhmadullina Dreams, Stormies, Mamanna, Smena, Sherry, To Be One; петербургские бренды Urbantiger, Iconbaby, You, Reve; марки из других городов России: Menor (Барнаул), Ymkashix (Екатеринбург), Aneta Uotman (Уфа), Lovertin (Тула).

Генеральный продюсер Volga Fashion Week Юлиана Благовская

Из всех дизайнеров, участвовавших в шоу, профессиональное жюри отобрало тех, кто сможет уже этой осенью показать свои коллекции в рамках Volga Fashion Week в Москве. Помимо Воронежа отборочные туры состоялись в Казани и Санкт-Петербурге. Показы Volga Fashion Week пройдут 21 и 22 октября 2023 года в Loft Hall, бельгийском особняке XIX века на берегу Москва-реки. Свои новые коллекции продемонстрируют ведущие дизайнеры страны, а для новых брендов это будет шанс громко заявить о себе в модной индустрии.

Фото – Volga Fashion Week

