Volga Fashion Week – впервые в Москве

С 18 по 19 марта Volga Fashion Week впервые пройдет в Москве. Volga Fashion Week – проект в сфере моды и креативных индустрий Поволжья, который уже семь лет помогает молодым местным дизайнерам создавать и презентовать свои коллекции. В этом году список участников расширился, в дефиле примут участие дизайнеры из Москвы, Казани, Краснодара, Сургута, Владивостока, Чувашии, Приднестровья и других регионов. В связи с расширением географии проекта было принято решение провести дефиле в столице.

– Для нас это знаковое событие, – рассказывает генеральный продюсер Volga Fashion Week Юлиана Благовская. – В 2016 году, когда мы начинали, нам хотелось объединить моду Поволжья в городах с уже сложившейся инфраструктурой fashion-индустрии – с вузами, выпускающими дизайнеров одежды, и производственными площадками. Мы стремились создать местную профильную экосистему и сейчас видим реальную возможность для отечественной модной индустрии. Согласно опросам и продажам на тех же маркетплейсах, мы наблюдаем спрос и готовность потребителей носить отечественную одежду. В коллекциях поволжских дизайнеров традиционно прослеживается интерес к истории, природе, силе могучей реки, истокам своей культуры. Все эти идеи прорабатываются и обретают форму в уже готовых коллекциях, например, на этот раз речь идет о коллекциях «Дыхание весны», «Прекрасное далеко», «Летний вечер». Из заявленных коллекций часть будет выполнена в стиле апсайклинг, – говориит генеральный продюсер Volga Fashion Week Юлиана Благовская.

18 марта в мультиформатном пространстве «Яровит Холл Якиманка» нон-стоп пройдут показы более чем тридцати дизайнеров. По жанру это симбиоз из шоу, 3D-дизайна, классического дефиле и перформансов.

19 марта гостей Volga Fashion Week ждет насыщенная деловая программа, мастер-классы, воркшопы, паблик-токи и перформансы. В списке приглашенных спикеров Андрей Сафинин директор Института дизайна и рекламы Международной академии бизнеса, Елена Залесская, директор HR-fashion агентства Modnoe buro, Татьяна Белькевич, президент РАФИ, Анна Киви, сооснователь агентства по запуску брендов Love Fashion Agency, Настасья Некрасова 3-D-дизайнер.

В этом году темой деловой программы Volga Fashion Week стали новейшие технологии: «Искусственный интеллект, NFT на службе у брендов, 3D-дизайн. Проходящий тренд или реальное будущее». Кстати, в качестве эксперимента сценарий шоу и все московские афиши Volga Fashion Week разработаны искусственным интеллектом.

Два дня Volga Fashion Week – это прекрасная возможность для нетворкинга дизайнеров, байеров, журналистов, блогеров и других представителей модной индустрии.

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