Волонтеры культуры помогли реставраторам усадьбы Щепочкина в Калужской области

Стартовавший в сентябре этого года культурно-просветительский проект «Школа волонтеров наследия-2022», направленный на сохранение объектов культурного наследия, продолжает свой путь по стране. С 4 по 6 ноября волонтеры культуры вместе с профессиональными реставраторами провели работы по сохранению дома Щепочкина, знаменитой усадьбе конца XVIII века, расположенной на территории Полотняного завода в Калужской области.

Школа волонтеров наследия является одним из флагманских мероприятий программы «Волонтеры культуры» нацпроекта «Культура». В этом году участники Школы работали на объектах истории и культуры в Костромской, Ленинградской, Орловской, Тверской, Ярославской и Московской областях.

В Калужской области усилия волонтеров были направлены на восстановление усадьбы купца Щепочкина, уникального объекта архитектуры. Усадьба расположена на территории музея-заповедника «Полотняный завод», история которого начинается в 1718 году, когда калужский купец Тимофей Карамышев по указу Петра I основал на берегу реки Суходрев парусно-полотняную мануфактуру, а через два года рядом с ней была построена бумажная мануфактура.

«Помимо своей истории, усадьба уникальна еще и тем, что в ней сохранилась оригинальная потолочная роспись конца XVIII века, лепнина фризов из листьев аканта, много печных изразцов, большие круглые фаянсовые печи с вазами, богатый рельефный декор, колонны… Это настоящее произведение искусства, дошедшее до наших дней!» — рассказывает Елизавета Архипова, сотрудник Калужской областной научной библиотеки имени В.Г. Белинского, координатор проекта «Школа волонтеров наследия» Калужской области.

«В работе с объектами культурного наследия для меня лично очень важно ощущение, что мы восстанавливаем связи между поколениями. Мы прикладываем усилия к тому, чтобы объекты, созданные с трудом и любовью тогда, когда нас еще не было, продолжали жить и радовать нас и последующие поколения», — продолжает Елизавета.

В течение трех дней 20 волонтеров культуры из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Нижнего Новгорода, Тулы, Королева, Щелково, Брянска и Калуги под руководством опытных реставраторов работали в усадьбе Щепочкина: расчищали печные изразцы, оконные заполнения и откосы, отделанные оселковым мрамором, а также занимались благоустройством исторического памятника.

«Мы безгранично благодарны вниманию, чуткому отношению и по-настоящему ощутимой помощи на таком значимом для области объекте! Благодаря таким проектам мы смело можем говорить о популяризации памятников архитекторы в нашем регионе и во всей стране. Результат работы очевиден и достоин самой высокой оценки», — отметила Елизавета Черюканова, председатель регионального отделения союза реставраторов России, наставник-реставратор практической программы Школы волонтеров наследия-2022 в Калужской области.

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