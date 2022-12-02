Волонтёры культуры помогли сохранить памятник в Республике Северная Осетия-Алания

С 25 по 27 ноября 2022 года участники практической программы Школы волонтеров наследия вместе с профессиональными реставраторами проводили работы по благоустройству и сохранению объекта культурного наследия – Сторожевой башни Агнаевых. Памятник является элементом фортификационной системы древнего каменного города Дагом, расположенного в Алагирском районе Республики Северная Осетия-Алания.

Школа волонтеров наследия – флагманский проект программы «Волонтеры культуры», направленный на сохранение объектов культурного наследия. Программа «Волонтеры культуры» успешно реализуется с 2019 года, ее организаторы - Минкультуры России и ФГБУК «Центр культурных стратегий и проектного управления» (Роскультпроект). Программа Школы-2022 стартовала в сентябре и успешно прошла в Костромской, Ленинградской, Орловской, Тверской, Ярославской, Московской, Калужской, Калининградской областях России.

В Республике Северная Осетия-Алания усилия волонтеров были направлены на возвращение исторического вида Сторожевой башни Агнаевых – части архитектурного ансамбля селения Дагом, которое считается одним из самых древних в регионе. Дагом расположен на правом берегу реки Ардон в Алагирском ущелье. Этому селу приписывают одно из центральных значений в судебной системе средневековой Осетии, как месту, где примирялись кровники и свершались суды.

За долгие века своего существования историческое место постепенно приходило в упадок и разрушалось, причем не только временем, но и людьми. Недавно из старинных стен были выломаны каменных блоки и из них начали возводить дом. Варварскую стройку удалось остановить, но причинённый объекту культурного наследия вред оказался значительным. Одна из главных целей проведенной в Дагоме в рамках Школы практической экспедиции – возвращение исторического вида древнему каменному городу.

«От лица всей нашей команды хочу сказать большое спасибо за возможность участвовать в таких проектах. Для нас очень важно сохранить историческую часть Республики. Благодаря Школе волонтеров наследия мы собрали единомышленников, которые внесли достойный вклад в сохранение и восстановление территории памятника культуры», - подвел итоги мероприятия Заурбек Цаллагов, Председатель Северо-Осетинской региональной общественной культурно-просветительской организации "Родовые башни", координатор проекта «Школа волонтеров наследия» в Республике Северная Осетия-Алания.

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