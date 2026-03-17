«Волшебное кольцо»: чудо начинается с доброго сердца

Одна из ярчайших острохарактерных актрис российской сцены, ведущая артистка Театра Моссовет, заслуженная артистка РФ Елена Валюшкина прочтет со сцены Дворца на Яузе любимую сказку о том, что бескорыстность и любовь к ближнему побеждают любую несправедливость, а доброта сердца – главный ориентир в жизни человека.

Атмосферу сказочного мира – живую, озорную, проникновенную, самобытную – поможет создать музыка, специально подобранная для этого спектакля Академическим оркестром русских народных инструментов им. Н.Н. Некрасова Телерадиоцентра «Орфей», долгое время исследующим и воплощающим со сцены разнообразие и многожанровость русской народной культуры.

Музыкальная партитура спектакля подобрана так, чтобы не только показать разнообразие русской народной культуры, но и продемонстрировать возможности оркестра, виртуозно исполняющего как народную, так и интерпретации популярной музыки. В спектакле прозвучат русские народные песни и сказы, произведения В. Малярова, В. Андреева, О. Егоровой, музыка «матери гуслей» В. Городовской и даже «Одинокий пастух» Дж. Ласта.

Связующим звеном между актрисой и оркестром станет «гусляр-сказитель» Павел Лукоянов, один из лучших исполнителей на гуслях звончатых, официально признанных национальным инструментом России.

Во многих произведениях мировой культуры – от древней мифологии и сказок до современной фантастики – кольцо является особым, практически сакральным предметом, наделенным волшебной силой. Оно способно стать для героев порталом в другие миры, подарить магические способности. Музыкальная сказка «Волшебное кольцо» станет для зрителей проводником в сказочный мир, где человек способен понимать язык зверей, где, казалось бы, случайный выбор становится судьбоносным, а чудо становится началом большого пути.