1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

«Волшебное кольцо»: чудо начинается с доброго сердца

елена валюшкина - артистка театра моссовета
Фото предоставлено пресс-службой Телерадиоцентра «Орфей»

Одна из ярчайших острохарактерных актрис российской сцены, ведущая артистка Театра Моссовет, заслуженная артистка РФ Елена Валюшкина прочтет со сцены Дворца на Яузе любимую сказку о том, что бескорыстность и любовь к ближнему побеждают любую несправедливость, а доброта сердца – главный ориентир в жизни человека.

Атмосферу сказочного мира – живую, озорную, проникновенную, самобытную – поможет создать музыка, специально подобранная для этого спектакля Академическим оркестром русских народных инструментов им. Н.Н. Некрасова Телерадиоцентра «Орфей», долгое время исследующим и воплощающим со сцены разнообразие и многожанровость русской народной культуры.

Музыкальная партитура спектакля подобрана так, чтобы не только показать разнообразие русской народной культуры, но и продемонстрировать возможности оркестра, виртуозно исполняющего как народную, так и интерпретации популярной музыки. В спектакле прозвучат русские народные песни и сказы, произведения В. Малярова, В. Андреева, О. Егоровой, музыка «матери гуслей» В. Городовской и даже «Одинокий пастух» Дж. Ласта.

Связующим звеном между актрисой и оркестром станет «гусляр-сказитель» Павел Лукоянов, один из лучших исполнителей на гуслях звончатых, официально признанных национальным инструментом России.

Во многих произведениях мировой культуры – от древней мифологии и сказок до современной фантастики – кольцо является особым, практически сакральным предметом, наделенным волшебной силой. Оно способно стать для героев порталом в другие миры, подарить магические способности. Музыкальная сказка «Волшебное кольцо» станет для зрителей проводником в сказочный мир, где человек способен понимать язык зверей, где, казалось бы, случайный выбор становится судьбоносным, а чудо становится началом большого пути.

