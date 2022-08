Волшебный концерт под звездами: Whitney Houston by FANTINE

20 августа в 17:00 и 20:00 на крыше Fantomas Rooftop пройдут концерты Whitney Houston by FANTINE, посвященные памяти одной из самых успешных певиц в истории мировой музыки.

В этот вечер под звездами на сцене прозвучат любимые хиты легендарной Уитни Хьюстон: I’m Every Woman, I will always love you, Queen of the night, Run to you, I’m your baby tonight, I wanna dance with somebody и другие.

Зрителей ждет фееричное шоу от колоритной и яркой FANTINE — звезды шоу «Голос» и «московской Уитни Хьюстон». Вместе с Московским джазовым оркестром под управлением Игоря Бутмана певица с доминиканскими корнями объездила весь мир и выступила на крупнейших джазовых фестивалях. FANTINE работала с Дэйвом Стюартом, Эрикой Баду, Глорией и Эмилио Эстефан.

Концерты состоятся на живописной панорамной крыше Fantomas Rooftop. Это фантастически красивый вид на главные достопримечательности столицы, который украсит сильный глубокий голос FANTINE и лучшие песни Уитни Хьюстон.

Не пропустите главное музыкальное событие августа, о котором будет говорить вся Москва!

