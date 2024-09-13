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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Восточную коллекцию Петра Щукина воссоединили в Музее Востока

editor
By editor
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коллеция петра щукина

Петра Щукина знали все антиквары, букинисты, почитатели редкостей и древностей Москвы. Каждый день торговцы привозили товар прямо к его двери. Да и свой дом он превратил в музей. Точнее, его дом и был музеем. В 1905 г. Щукин подарил свое собрание Историческому музею. В одночастье его коллекция пополнилась на 300 тысяч предметов, увеличившись в размере более чем в два раза. Когда в 1918 году образовался Музей Востока, часть щукинских предметов перешла во владение нового учреждения. Спустя более 100 лет ориентальную коллекцию решили воссоединить на выставке «Восточный музей Петра Щукина».

На открытии экспозиции директор Исторического музея Алексей Левыкин назвал Петра Щукина «нашим все», а его дар — бесценным и признался, что в Историческом музее нет ни одного научно-фондового отдела, где бы не хранились предметы из коллекции Петра Ивановича.

«И, конечно же, его лучшая часть, самые уникальные экспонаты находятся на этой экспозиции, — подчеркнул Алексей Левыкин и добавил: Щукин действительно сделал очень великое дело, собирая буквально по крохам уникальную коллекцию. Мы — государство, которое расположено на огромной территории Европы и Азии. Все, что собирал Щукин, попало в страну не в результате рейдов, это не военные трофеи, а результат тех широких дипломатических торговых связей, которые существовали между Россией и странами Востока. Это часть нашей истории, которая демонстрирует ту потрясающую взаимосвязь, которая существовала во все времена между цивилизациями Азии и России. В этом, я думаю, тоже уникальность данного выставочного проекта».

«Роскошно», «шикарно», «уникально» — главные эпитеты, которыми награждали экспонаты гости, собравшиеся на вернисаже. Генеральный директор Музея Востока Александр Седов отметил «нюх» Петра Щукина — именно он задал тон и моду на коллекционирование живописи Ирана эпохи Каджаров.

«Для меня, иранца, отрадно видеть всю эту красоту, много артефактов, предметов, которые сегодня представлены и которые были собраны одним из выдающихся российских коллекционеров и исследователей. Эта выставка показала, что можно объединить людей разных национальностей, из разных стран при помощи искусства, культуры. Искусство находится вне границ, вне истории. Мы здесь собрались вспомнить также всех тех людей, деятелей искусства, художников, мастеров, которые своим трудом способствовали сближению народов и разных национальностей», – отметил советник по культуре Посольства Исламской Республики Иран в Российской Федерации Масуд Ахмадванд.

Персидские рукописи, гравюра, фарфор, индийские миниатюры, оружие и ковры — Петр Щукин покупал все, до чего мог дотянуться. При этом он изучал каждую вещь, пытался узнать историю ее бытования, а главное — способ, которым она была сделана. И в этом месте «включался» Щукин-исследователь и писатель. Он оставил богатейшую искусствоведческую библиотеку, грандиозную переписку и множество воспоминаний. Его книжное собрание теперь хранит Историческая библиотека. Именно оттуда на выставку привезли экземпляры, исписанные пометками героя выставки.

«Рассматривая каждый предмет, мы не можем не вспомнить о восточных сказках. Безусловно, все это имеет просто потрясающую эмоциональность, дух, благодаря той красоте, которую собрал Петр Щукин. А мы с вами имеем возможность изучать эту коллекцию, можем ее лицезреть благодаря вашему музею. И есть определенная уверенность, что эта выставка будет пользоваться такой же большой популярностью, как и выставки, которые были посвящены европейскому искусству на выставках, посвященных другому брату, Сергею», – рассказала начальник отдела музеев Департамента музеев и внешних связей Минкультуры России Галина Новикова.

Сейчас довольно сложно поверить, но в свое время более известным братом-коллекционером был именно Петр, поскольку Сергей собирал мало понятное тогда современное искусство. И выставка в Музее Востока в том числе восстановит историческую справедливость, выведя из тени младшего брата гениального коллекционера Петра Щукина.

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