Воздушные гимнасты выступили на строительном кране над Академией «Меганом»

27 мая уличный театр «Пластилиновый дождь» показал удивительный перфоманс в воздухе для зрителей открытия Академии творческих индустрий «Меганом». Постановка «Ловцы снов» рассказала о мире сновидений на языке пластики и воздушной акробатики.

27 мая 2023 года торжественно открылась Академия творческих индустрий «Меганом» (новый проект арт-кластера «Таврида») — круглогодичный образовательный центр нового формата. Перфоманс «Ловцы снов» уличного театра «Пластилиновый дождь» из Самары стал частью культурной программы мероприятия. Ранее коллектив театра участвовал в церемонии закрытия Олимпийских игр 2014 в Сочи и прошел в полуфинал телевизионного проекта «Минута славы» на Первом канале. Во время открытия Академии артисты порадовали своим шоу гостей Академии и жителей Судака.

Загадочные сновидения, сказочные миры и смелые фантазии ожили на шоу «Ловцы снов». «Ловцы снов» — это красивая и захватывающая история о вечной борьбе добра и зла. По легенде, ловцы снов защищают спящего человека от злых духов и болезней: плохие сны запутываются в паутине амулета, а хорошие проскальзывают сквозь него. Во время шоу зрители перенеслись в мир снов и увидели парящих над Академией акробатов. Продуманные образы артистов и техническое исполнение сложных номеров на строительном кране удерживали внимание зрителей на протяжении всей постановки.

«В уличном театре в отличие от обычного театра отсутствует четвертая стена — граница между зрителями и артистами, которая позволяет больше погрузиться в происходящее. В нашем шоу задействован строительный кран, который буквально помогает актерам взмыть в небо — это единственный в России перфоманс такого формата. Конечно, сначала было страшно и постановщикам, и акробатам, но сейчас благодаря такому «реквизиту» мы достигаем эффекта неожиданности. Никто до последнего не верит, что артисты могут оказаться на строительном кране», — рассказала концертный директор театра «Пластилиновый дождь» Анастасия Захарова.

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