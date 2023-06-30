Возможности инвестиций в региональное кино обсудили на форуме «Новый вектор»

Генеральный директор «Арктикуголь», государственного угольного треста, Ильдар Неверов открыл панельную дискуссию «Кино для бизнеса и бизнес для кино: условия инвестиционной привлекательности регионального кинематографа в России» из самого романтичного и уникального места на планете – Пирамиде – российского посёлка на острове Шпицберген.

Презентуя это уникальное место, локацию суровых и прекрасных гор, неповторимых климатических условий на Шпицбергене, Ильдар Неверов отметил, что выходит на связь из места, где природная красота, уникальные локации условия для съемок непередаваемой атмосферы – чайки, горы, – складываются в масштабную палитру красок. Свое онлайн-включение он завершил призывом, которые готовы принять все участники форума и деятели киноиндустрии: «приезжайте на российский Грумант – центр арктического туризма».

Главный редактор телеканала «Сургут-24» Дарья Давыдова обратила внимание на важный финансовый аспект развития регионального кино, гранты на данный момент остаются ключевым ресурсом финансирования местных проектов. Но, по ее мнению, это сложный инструмент, который позволяет решать далеко не все проблемы в процессе кинопроизводства.

По ее оценке, необходимы более действенные инструменты финансовой поддержки производства кино. Необходимо повышать авторитет регионального кино, убеждать инвесторов, что «долгие» вложения в кинематограф могут обеспечить реальные дивиденды через имидж компании, ее престиж.

Очень важный вопрос – как совместить интересы индустриального заказчика со взглядом на качество итогового продукта самого кинопроизводителя. От решения этой проблемы зависит взгляд на результат, итоги работы, который исполнитель предоставляет заказчику. По ее оценке, необходимо четко определять критерии на старте проекта, что выгодно и инвестору и кинопроизводителю.

Ведущий аналитик РБК по инвестициям Анна Кожухарь изложила свой взгляд на киноиндустрию, который предполагает использование в этой сфере подходов из других направлений бизнеса. «Не просите деньги, но объясняйте, за счет чего вы планируете получить прибыль. Объясняйте инвестору реальные риски. Привлекайте не только деньги, но и другие ресурсы», – пояснила Кожухарь.

Это одно из самых полемических выступлений на форуме, финансового специалиста, который никогда не занимался непосредственно киноиндустрией, но задал такой содержательный горизонт, который на примере конкретного бизнес-инструментария и историй успеха креативный бизнес-кейсов открывает новые реальные и предметные перспективы региональному кино.

Ведущая, редактор радиостанции «Серебряный дождь» Татьяна Котина в своем выступлении отметила, что кино – это не только бизнес, но и произведение искусства. Зритель хочет ассоциироваться с тем, что он видит на экране, видеть кино про себя. Поэтому при создании бизнес-стратегий качество продукта в значительной степени обеспечивает конечный результат.

Елена Коритич, директор радиовещания МТРК «Мир», отметила, что у аудитории радиостанции, которая составляет более 60 млн слушателей в день, есть содержательный запрос к киноиндустрии: аудитория любит кино, смотрит его и хочет смотреть больше, но требования к качеству фильмов – тоже обоснованно растут.

Режиссер, продюсер, сценарист Андрей Шальопа – создатель успешных краундфандинговых проектов – поделился опытом развития этой модели финансирования. По его мнению, резонанс, актуальность, новизна являются залогом реализации краундфандинга в кинобизнесе. Именно таким образом были собраны средства на один из самых значимых проектов последних лет — «28 панфиловцев».

Напомним, что дискуссия вошла в число мероприятий Конференции региональных кинокомиссий, которая составила деловой блок форума «Новый вектор». Форум проходит 28 июня – 1 июля в Калининградской области при поддержке Минкультуры России, Правительства Калининградской области и Президентского фонда культурных инициатив.

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