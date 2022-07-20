«Возвращение легенды» — смотрите телеверсию грандиозного юбилейного мегашоу группы «Земляне»!

Легендарной российской и советской группе «Земляне» исполнилось 45 лет. В 80-е «Земляне» стали первым отечественным коллективом, осмелившимся официально назваться рок-группой. Их слава была всенародной, они «рвали» стадионы по всей стране, однажды во время концерта от напора толпы буквально рухнула стена! На их песнях выросло несколько поколений, и сейчас, в новом веке и новом времени знаменитые музыканты снова на волне. Возвращение на сцену двух «отцов-основателей» группы, Игоря Романова и Владимира Киселева, стало событием на музыкальной сцене. 2 июля в Санкт-Петербурге на знаменитой «летающей тарелке» Газпром Арены, «Земляне» отметили свой юбилей грандиозным концертом. Мегашоу не уступало самым ярким мировым концертам Rammstein, Mettallica и даже Pink Floyd. У телезрителей есть возможность увидеть концерт на телеканале НТВ 22 июля в 22.33. На концерт пришли более 45 тысяч зрителей всех возрастов, равнодушным не остался никто.

Музыканты летали над зрительным залом на тросах, поднимались на огромную высоту на вращающихся платформах, запускали в полет почти настоящий реактивный самолет. По арене летали гигантские серебряные дельфины, через горящие кольца пролетали мотоциклисты-каскадеры и выполняли головокружительные трюки в воздухе над сценой, выплывал трехметровый бумажный кораблик, а в лирический момент на сцену выехала скрипачка на настоящем белом коне. В концерте приняли участие музыканты симфонического оркестра, детский хор, танцоры, воздушные гимнасты. Шоу сопровождали мощные пиротехнические и световые эффекты, фаер-шоу с живым огнем. Но зрелищность была лишь данью внушительной дате. Самое главное – песни, те, которые мы знаем наизусть, и новые, написанные в последние годы, музыка – настоящий, мужественный, живой и свободный рок, исполнительское мастерство, которому нет равных на современной российской сцене.

В программу концерта вошла 21 песня «Землян» разных лет: их классические хиты «Путь домой», «Взлетная полоса», «Каскадеры», «Красный конь», «Кораблик», современные композиции «Боже», «Мама», «Борсалино», патриотические «Благовест» и «Эй, страна», роковый кавер «Сынок» (трибьют AC/DC), хулиганский рок-н-ролл «Эй, Шнур», и, конечно, «Трава у дома» — гимн российской космонавтики.

22 июля в 22.33 в эфир телеканала НТВ выйдет эксклюзивная телеверсия этого эпохального концерта. Вы увидите, как вечно молодой Игорь Романов летит под сводами стадиона на высоте 70 метров и одновременно «пилит» виртуозное гитарное соло. Как барабанщик взмывает в воздух вместе с установкой, и, вращаясь на 360 градусов во все стороны, устраивает настоящий драмэкстрим. Как наполняются слезами глаза музыкантов и зрителей в трогательные моменты лирических песен. Как люди на танцполе хватаются за сердце, когда прямо над сценой каскадер на мотоцикле в полете исполняет сальто, как будто преодолев силу гравитации. Увидеть все в мельчайших подробностях и на максимуме эмоций позволяют возможности телеверсии, которую покажут на телеканале НТВ 22 июля в 22.33 по московскому времени.

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