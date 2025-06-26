Возвращение утерянного шедевра: к 110-летию Георгия Свиридова

Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета отметит 110-летний юбилей композитора Георгия Свиридова премьерным исполнением его Симфонии для струнных и ударных, произведения, которое долгое время считалось утраченным навсегда.

Юрий Башмет поделился с корреспондентом «ИнтерМедиа», что «Новая Россия» впервые представит симфонию в окончательной авторской редакции, выразив радость от возможности возвращения этого наследия великого русского композитора.

Симфония для струнных и ударных – значимое произведение Георгия Свиридова, объединяющее разные периоды его творчества. Первая версия, Симфония для струнных, созданная в 1940 году, быстро завоевала признание благодаря поддержке Дмитрия Шостаковича. Использование струнного оркестра было новаторским решением для советской симфонии того времени.

В 1980-х – начале 1990-х годов Свиридов вернулся к симфонии, существенно переработав её, добавив ударные и внеся изменения в некоторые фрагменты, в том числе заменив элементы, напоминавшие музыку Игоря Стравинского. Обновленное произведение, премьеру которого ждали поклонники, так и не было исполнено при жизни композитора, и долгое время считалось потерянным.

Андрей Чеснов, президент Национального Свиридовского фонда, рассказал, что восстановление симфонии стало возможным в 2024 году благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В рамках проекта «Время, вперед!» к работе подключились пианист Иван Александров и племянник композитора, профессор Александр Белоненко, совместными усилиями воссоздавшие произведение в соответствии с первоначальным замыслом автора.

Музыкальное издательство «Панчер» выпустит цифровой релиз премьерной записи, а также напечатает тираж партитур для библиотек, учебных заведений и музыкантов. Цифровая партитура будет доступна на сайте издательства и других платформах.

Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», созданный в 1990 году, под руководством Юрия Башмета с 2002 года, известен своим уникальным стилем, сочетающим смелые интерпретации и глубокую духовность исполнения. Оркестр активно гастролирует и отмечен благодарностью президента РФ за вклад в развитие музыкального искусства.