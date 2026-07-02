Возвращение в Простоквашино: когда выйдет долгожданный фильм

Зимой в широкий прокат выходит «Зима в Простоквашино» — долгожданное продолжение фильма, который два года назад собрал в кинотеатрах более 2,4 миллиарда рублей и стал одним из главных семейных событий сезона. Теперь создатели идут дальше: они не просто экранизируют знакомые образы, а возвращают зрителю ту самую, хрестоматийную атмосферу — заснеженную деревню, ёлку, споры Шарика с Матроскиным и, конечно, чудо, которое случается только под Новый год.

За производство отвечает внушительная команда: кинокомпания братьев Андреасян, «Газпром-Медиа Холдинг», легендарная «Союзмультфильм» и телеканал ТНТ. Дистрибуцию взяла на себя «Атмосфера кино». Продюсерское кресло поделили между собой Гевонд и Сарик Андреасяны, Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Борис Ханчалян, Марина Разумова, Сергей Косинский и Юлиана Слащева. Режиссёр — Сарик Андреасян, для которого эта история, похоже, стала чем-то большим, чем просто коммерческий проект.

Актёрский состав остался верен первому фильму. Павел Прилучный и Лиза Моряк вновь сыграли родителей Дяди Фёдора, а сам мальчик — Роман Панков — заметно повзрослел, что, по его словам, придало персонажу глубины. Иван Охлобыстин снова облачился в тулуп почтальона Печкина — на этот раз ворчливый герой позволяет себе редкую роскошь быть счастливым. В эпизодах заняты Владимир Сычев, Татьяна Орлова, Марина Федункив, Алексей Маклаков, Александр Лыков и другие. А вот голоса культовых зверей остались прежними: Антон Табаков говорит за кота Матроскина, Павел Деревянко — за Шарика, а галчонка озвучила Дарья Блохина.

Сюжет на этот раз закручен вокруг зимнего кризиса. В Простоквашино холодно не только на градуснике: Матроскин и Шарик разругались и поделили дом, а в семье Дяди Фёдора назревают свои недомолвки. Чтобы спасти праздник и помирить всех, Дядя Фёдор мчится в деревню. Туда же съезжаются его родители и даже почтальоны со всей страны — каждому предстоит разобраться с обидами и вспомнить, что близкие важнее любых стен.

Сказка, построенная вручную

Сарик Андреасян признаётся: главной задачей было создать ощущение настоящего Простоквашино — такого, куда зритель сам захотел бы войти. Команда совмещала натурные съёмки с масштабными декорациями, выстраивая снежные пейзажи, игру света и праздничный декор домов до мелочей. Современные визуальные эффекты служили лишь подспорьем, а не самоцелью — акцент делали на уюте и достоверности. «Когда работаешь с персонажами, которых знают несколько поколений, ответственность запредельная», — говорит режиссёр, подчёркивая, что им было важно сохранить тот самый дух, а не просто наклеить новую этикетку.

Тина Канделаки, заместитель гендиректора «Газпром-Медиа», видит в проекте не просто фильм, а развитие большой вселенной. Она напоминает, что «Простоквашино» давно переросло формат мультфильма — это полноценный российский бренд, который сегодня обретает даже физическое воплощение: вместе с Нижегородской областью создатели участвуют в туристическом развитии реальной деревни Простоквашино. Новая картина, по её словам, — очередной шаг к тому, чтобы эта вселенная продолжала жить и за пределами экрана.

Юлиана Слащева, председатель Совета директоров «Союзмультфильма», называет проект «обречённым на суперхит». И действительно, трудно найти зрителя, который остался бы равнодушным к коту с усами, псу с фотоаппаратом и вечно брюзжащему, но обаятельному Печкину. По её мнению, фильм дарит именно то тепло и веру в чудо, которых нам так не хватает в декабрьской суете.

Актёры тоже делятся личным отношением. Павел Прилучный видит в новой истории прежде всего тему отцов и детей — той драгоценной близости, которую мы вспоминаем всю жизнь. Лиза Моряк уверена, что её героиня стала ещё более заботливой, но сохранила главное — доброту и умение объединять семью. Иван Охлобыстин, говоря о своём Печкине, замечает: «Новый год — время, когда даже самый ворчливый человек позволяет себе быть счастливым. Не напоказ, не громко. Но позволяет». А юный Роман Панков подчёркивает, что фильм учит главному: любые трудности легче одолеть вместе, если в семье есть понимание и взаимовыручка.

В итоге перед нами не просто коммерческое продолжение, а попытка диалога с памятью зрителя. «Зима в Простоквашино» обещает стать тем самым семейным ритуалом, который хочется повторять из года в год — ведь настоящая сказка не знает срока давности. И 17 декабря у каждого будет шанс убедиться в этом лично.