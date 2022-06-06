Впервые на «Российской креативной неделе» будет работать молодежная площадка

На форуме «Российская креативная неделя» с 7 по 10 июля 2022 года будет организована молодежная площадка. В течение четырех дней работы форума в павильоне «Спецпроекты» на набережной Парка Горького в Москве пройдет более 20 мероприятий для молодых специалистов креативных индустрий. В программе примут участие более 80 спикеров и свыше 1500 слушателей.

«В этом году впервые создан специальный павильон для молодых специалистов. Молодым людям проще адаптироваться к внешним изменениям, они открыты ко всему новому и не только лучше остальных разбираются в трендах, но и сами их создают. Это очень важно для развития креативной экономики и преодоления сложностей и кризисов. Будем опираться на молодых профессионалов», — считает руководитель Роскультцентра и директор форума «Российская креативная неделя» Марина Абрамова.

Программа создана совместно с одними из лучших высших учебных заведений страны и организациями, которые работают с молодыми творцами и способствуют развитию творческих бизнес-инициатив. На «Российской креативной неделе» выступят представители РЭУ им. Г.В. Плеханова, Московского политеха, РГУ им. А.Н. Косыгина, НИУ ВШЭ, СПбГИКиТ, Севастопольского государственного университета и др. В число партнеров входят Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), АНО «АртМастерс», платформа «Россия – страна возможностей».

На площадке пройдут лекции, дискуссии, затрагивающие актуальные для молодой аудитории темы: что такое NFT и метавселенная, как устроен арт-рынок, как создать свой собственный бренд одежды и заработать на этом, как разработать компьютерную игру и преуспеть, где и чему учиться, чтобы быть востребованным специалистом в сфере креативных индустрий.

Для молодых стартаперов пройдет серия мероприятий по созданию и развитию бизнес-проектов. В один из дней состоится питчинг и церемония награждения победителей конкурса «Лучшие молодежные проекты в сфере креативных индустрий», который проводит Российский книжный союз при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (оператор конкурса – Роскультцентр). Будут названы 10 финалистов, молодых лидеров креативных индустрий.

Специалистам, которые задумываются над продвижением своего проекта и выходом на новый уровень, будет интересна дискуссия о грантовой поддержке. Эксперты поделятся лайфхаками при заполнении заявок на получение грантов, обратят внимание на ключевые ошибки.

В один из дней на площадке пройдет ряд мероприятий ArtMasters, направленных на поиск и поддержку кадров в сфере креативных индустрий. Чемпионат ArtMasters объединяет тысячи молодых профессионалов креативных индустрий со всей страны с разными навыками, востребованными почти во всех отраслях интеллектуального и творческого труда. Те, кому интересна фото- и видеосъемка, работа с электронной музыкой и светом, с костюмами и гримом, на «Российской креативной неделе» смогут найти команду, партнеров и инвесторов для своих проектов.

Организаторами Российской креативной недели» в этом году стали Роскультцентр, АНО «Креативная экономика», Российский книжный союз при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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