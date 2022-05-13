ВПЕРВЫЕ НА ТВ: Хоррор от продюсера Гильермо дель Торо «Оленьи рога»

Телеканал новинок мирового и отечественного кинематографа «Кинопремьера» (входит в премиальный пакет каналов «Настрой кино!») впервые на российском ТВ покажет хоррор от продюсера Гильермо дель Торо «Оленьи рога».

Учительница начальной школы Джулия Медоуз из маленького городка Циспус Фоллз замечает, что один из её учеников, Лукас, начал странно себя вести — он рисует пугающие картинки и проявляет жестокость к животным. Педагог, которая в детстве столкнулась с издевательствами абьюзивного отца, подозревает, что в семье Лукаса не всё в порядке, и решает разобраться в ситуации. Вскоре ей предстоит узнать мрачный секрет, который скрывают близкие мальчика. Они, кстати, устроили нарколабораторию в старой угольной шахте, где на них что-то напало.

Не пропустите телепремьеру — смотрите впервые на российском ТВ 18 мая в 20:30 на телеканале «Кинопремьера».

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