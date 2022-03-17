ВПЕРВЫЕ НА ТВ: «Кинопремьера» – «Честный развод»

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Телеканал новинок мирового и отечественного кинематографа «Кинопремьера» (входит в премиальный пакет каналов «Настрой кино!») впервые на российском ТВ покажет отечественную романтическую комедию «Честный развод».

честный развод

Гена всю жизнь старался быть опорой семьи. Ради этого он даже отказался от бурной молодости и мечты стать звездой КВН. А когда спустя 25 лет жена назвала его скучным и предложила развестись, Гена решает наверстать упущенное – наполнить жизнь приключениями и поехать на фестиваль КВН в Сочи. А подталкивает его к этому путешествию новая знакомая – прекрасная девушка очень легкого поведения. Она уверена, что талантливый Гена с ее помощью очень быстро станет звездой юмора. Если ещё быстрее она не исчезнет вместе с приличной суммой с Гениной карты. В главных ролях Александр Робак (сериал «Домашний арест») и Агата Муцениеце («Тобол»).

Когда? 23 марта, 20:30.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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