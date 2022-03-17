ВПЕРВЫЕ НА ТВ: «Кинопремьера» – «Честный развод»

Телеканал новинок мирового и отечественного кинематографа «Кинопремьера» (входит в премиальный пакет каналов «Настрой кино!») впервые на российском ТВ покажет отечественную романтическую комедию «Честный развод».
Гена всю жизнь старался быть опорой семьи. Ради этого он даже отказался от бурной молодости и мечты стать звездой КВН. А когда спустя 25 лет жена назвала его скучным и предложила развестись, Гена решает наверстать упущенное – наполнить жизнь приключениями и поехать на фестиваль КВН в Сочи. А подталкивает его к этому путешествию новая знакомая – прекрасная девушка очень легкого поведения. Она уверена, что талантливый Гена с ее помощью очень быстро станет звездой юмора. Если ещё быстрее она не исчезнет вместе с приличной суммой с Гениной карты. В главных ролях Александр Робак (сериал «Домашний арест») и Агата Муцениеце («Тобол»).
Когда? 23 марта, 20:30.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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