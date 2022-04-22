ВПЕРВЫЕ НА ТВ: «Кинопремьера» – «Дом на другой стороне»

Телеканал новинок мирового и отечественного кинематографа «Кинопремьера» (входит в премиальный пакет каналов «Настрой кино!») впервые на российском ТВ покажет психологический хоррор-триллер с Ребеккой Холл о переживании утраты «Дом на другой стороне».

После внезапного самоубийства мужа Бет осталась одна в доме на берегу озера. По ночам она страдает от страшных видений и слишком правдоподобных галлюцинаций – ей кажется, что супруг по-прежнему где-то рядом. Тени и следы, которые исчезают с утренним светом… Она отчетливо чувствует в доме присутствие потусторонних сил. Пытаясь разбираться в происходящем, скорбящая вдова изучает оставшиеся вещи мужа. Найдя страшные фотографии неизвестных женщин и причудливые зеркальные чертежи их дома, Бет убеждается, что он вел двойную жизнь и скрывал страшную тайну.

Режиссер фильма – восходящая звезда жанра ужас Дэвид Брукнер, прогремевший с фолк-хоррором «Ритуал».

Где? «Кинопремьера», 27 апреля, 20:30.

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