ВПЕРВЫЕ НА ТВ: «Кинопремьера» – «Хороший, плохой, коп»

Телеканал новинок мирового и отечественного кинематографа «Кинопремьера» (входит в премиальный пакет «Настрой кино!») впервые на российском телевидении покажет криминальный боевик «Хороший, плохой, коп» с Джерардом Батлером («300 спартанцев») и Фрэнком Грилло («День курка»).
Небольшой городок в Неваде. Молодая полицейская Валери Янг получает по лицу от заезжего хлыща Тедди Мурретто, за что его сажают за решётку в местный полицейский участок. Там к нему присоединяется другой любитель нападать на копов, который чуть не врезается на машине в дежурных полицейских. Под маской пьяного водителя скрывается один из лучших киллеров Америки Боб Виддик, который оказался тут неспроста – он намерен достать Тедди даже из-под земли. Но по-настоящему жарко в захудалом участке становится, когда сюда проникает еще один убийца – безнадежный психопат Энтони Ламб. Вскоре полицейский участок становится местом жестокого противостояния. Очутившись меж трех огней, офицеру Янг придется выбрать, на чьей она стороне.
Когда? 23 февраля в 20.30.
18+Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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