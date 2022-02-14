ВПЕРВЫЕ НА ТВ: «Кинопремьера» — «Ледяной демон»

16 февраля 2022 года в 20.30 телеканал новинок мирового и отечественного кинематографа «Кинопремьера» (входит в премиальный пакет «Настрой кино!») впервые на российском ТВ покажет новый российской хоррор «Ледяной демон».

Через десять лет после пропажи в горах спасатели находят замерзшее тело Сергея — тот до сих пор жив, но находится в анабиозе. Неожиданное возвращение ошарашивает его семью: дочь Ксюша вроде бы рада, потому что совсем не знает отца, а вот бывшая жена Татьяна давно нашла в себе силы жить дальше и теперь боится, что появление Сергея испортит ее новый брак. Но эти проблемы уходят на второй план, когда герои понимают, что вместе с Сергеем в дом проникло нечто сверхъестественное и зловещее.

Главные роли в фильме от создателей популярных российских ужастиков «Приворот. Черное венчание», «Вдова», «Яга. Кошмар тёмного леса» Святослава Подгаевского и Ивана Капионова исполнили актеры Ольга Ломоносова и Алексей Розин.

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