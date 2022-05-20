ВПЕРВЫЕ НА ТВ: «Кинопремьера» — «Мистер Нокаут»

Телеканал новинок мирового и отечественного кинематографа «Кинопремьера» (входит в премиальный пакет каналов «Настрой кино!») впервые на российском ТВ покажет зрелищную спортивную драму, вдохновленную реальными событиями, «Мистер Нокаут».

История жизни легендарного советского боксера Валерия Попенченко, чемпиона СССР, Европы и победителя Олимпийских игр 1964 года в Токио — о военном детстве без отца и учебе в суворовском училище в Ташкенте, о разбитом сердце и верной любви, об усердных тренировках и оглушительном триумфе под руководством выдающегося тренера спортивного общества «Динамо» Григория Кусикьянца, который поверил в молодого боксера и помог ему поверить в собственные силы.

В звездный тандем объединились Виктор Хориняк (трилогия «Последний богатырь») и Сергей Безруков, сыгравший харизматичного тренера. Режиссер картины — Артем Михалков.

Не пропустите телепремьеру — смотрите впервые на российском ТВ 25 мая в 20:30 на телеканале «Кинопремьера».

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