ВПЕРВЫЕ НА ТВ: «Кинопремьера» — «Проклятие матери: Прятки на выживание»

Телеканал новинок мирового и отечественного кинематографа «Кинопремьера» (входит в премиальный пакет каналов «Настрой кино!») впервые на российском ТВ покажет изобретательный психологический триллер с закрученным сюжетом «Проклятие матери: Прятки на выживание».

Однажды в гости к маленькой Бет и её маме Кейт пришла дочка друзей поиграть в прятки. Домой она так и не вернулась. Выступив главным свидетелем, Кейт дала показания против своего мужа. Его приговорили к пожизненному заключению за убийство ребёнка. Впрочем, не все доверяют итогам расследования. Чтобы скрыться от призраков прошлого, Кейт вместе с дочерью переезжает в новый дом на краю леса. Однажды им начинает казаться, что кошмар, проникший в их жизнь в прошлом, возвращается снова. Как далеко Кейт готовая зайти, чтобы защитить своего ребенка?

Не пропустите телепремьеру — смотрите впервые на российском ТВ 16 ноября в 20:30 на телеканале «Кинопремьера».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.