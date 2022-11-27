ВПЕРВЫЕ НА ТВ: «Кинопремьера» — «Род мужской»

Телеканал новинок мирового и отечественного кинематографа «Кинопремьера» (входит в премиальный пакет каналов «Настрой кино!») впервые на российском ТВ покажет фолк-хоррор «Род мужской» от культовой независимой студии А24.

Харпер — молодая вдова, отходящая от свежей травмы: ее муж то ли выпал, то ли выпрыгнул из окна у нее на глазах во время семейной ссоры. Чтобы прийти в себя, Харпер снимает уютный домик в тихой английской глуши у не в меру остроумного, но дружелюбного господина Джеффри. Она собирается ходить по лесу и смотреть на небо, но природа не лечит, а исторгает из себя пугающих существ мужского пола, которые атакуют Харпер с не всегда понятными целями. Чего хотят эти мужчины от приезжей женщины?

В главных ролях Джесси Бакли (Людмила Игнатенко из сериала «Чернобыль» от HBO) и Рори Киннер (Билл Таннер из последней Бондианы). Режиссер — Алекс Гарленд, в чьем послужном списке роман «Пляж», сценарий «28 дней спустя» и трилогия авторского сай-фая «Из машины» – «Аннигиляция» – «Программисты».

Не пропустите телепремьеру — смотрите впервые на российском ТВ 30 ноября в 20:30 на телеканале «Кинопремьера».

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