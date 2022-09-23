ВПЕРВЫЕ НА ТВ: «Кинопремьера» — «Родители строгого режима»

Телеканал новинок мирового и отечественного кинематографа «Кинопремьера» (входит в премиальный пакет каналов «Настрой кино!») впервые на российском ТВ покажет сатирическую комедию о силе родительской любви «Родители строгого режима».

Мэр-коррупционер небольшого города собирается идти на второй срок, однако накануне избирательной кампании родители-пенсионеры решают проучить отпрыска и запереть его под домашний арест в доме за городом. Пока Бориса Валентиновича ищет супруга, сотрудники администрации и полиция, он находится на «перевоспитании» у родителей: по часам выходит на прогулку во двор и работает в мастерской отца — ведь труд, как известно, облагораживает человека.

В главных ролях Алиса Фрейндлих («Служебный роман»), Александр Адабашьян («Свой среди чужих, чужой среди своих») и Евгений Ткачук («Казнь»).

Не пропустите телепремьеру — смотрите впервые на российском ТВ 28 сентября в 20:30 на телеканале «Кинопремьера».

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