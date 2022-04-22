ВПЕРВЫЕ НА ТВ: «Киноужас» – «Чем глубже копаешь»

Телеканал «Киноужас» (входит в семейство каналов «Настрой кино!») впервые на российском телевидении покажет мистический хоррор «Чем глубже копаешь».
14-летняя Эко живет спокойной жизнью со своей матерью, гадалкой Айви. Вскоре жизнь девочки прерывает несчастный случай, в котором виноват Курт, решивший восстановить заброшенную ферму. Убийство Эко приводит к тому, что три судьбы загадочным образом связываются в один прочный узел. Курт считает, что сможет похоронить свой секрет под землей – но Эко не покидает его даже после смерти. Грань между живыми и мертвыми исчезает…
Где? «Киноужас», 25 апреля, 20:15Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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