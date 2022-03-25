ВПЕРВЫЕ НА ТВ: «Киноужас» – «Чужая земля»

Телеканал «Киноужас» (входит в семейство каналов «Настрой кино!») представляет – впервые на российском ТВ европейский фантастический триллер «Чужая земля».
Мир будущего. Земля после глобальной экологической катастрофы полностью покрыта водой, из-за чего жизнь на планете становится невыносимой. Люди не могут остановить изменение климата и справиться с новыми пандемиями. Правящей элите удаётся колонизировать планету Кеплер-209. Однако из-за особых условий в новой атмосфере у людей перестают работать репродуктивные функции, и они больше не могут иметь детей. Чтобы спасти вымирающую цивилизацию, трое ученых отправляются с разведывательной миссией обратно на Землю. Их цель – узнать, возможно ли начать всё сначала, или надежда на возвращение домой навсегда утеряна. При посадке на воду космический корабль терпит крушение. В результате из всех астронавтов выживает лишь одна девушка Блэк. И теперь судьба человечества лежит на ее хрупких плечах.
Когда? 28 марта, 20:15.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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