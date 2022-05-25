ВПЕРВЫЕ НА ТВ: «Киноужас» — «Дорогуша»

Телеканал «Киноужас» (входит в семейство каналов «Настрой кино!») впервые на российском ТВ покажет хоррор «Дорогуша».

Найденную в католической больнице грязную, свирепую и дикую девочку-подростка Дарлин увозят в местный сиротский приютом, управляемый епископом и его послушными монахинями, где ее должны реабилитировать и превратить в «цивилизованную девочку» в качестве примера чудесной работы Церкви. Но у Дарлинг есть тайна, более темная, чем «грехи», которыми ей угрожают: женщина, которая вырастила ее, такая же свирепая и дикая, полна решимости прийти за ней, кто бы ни пытался встать у нее на пути.

Год: 2019. Производство: США. Режиссер: Поллианна МакИнтош («Грязь»). В ролях: Лорин Кэнни (сериал «Нормальные люди»), Брайан Бэтт («12 лет рабства»), Нора-Джейн Нун («Сестры Магдалины»).

Когда? 30 мая, 20:15.

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