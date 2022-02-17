ВПЕРВЫЕ НА ТВ: «Киноужас» – «Ночной рейс»

Телеканал «Киноужас» (входит в семейство каналов «Настрой кино!») покажет леденящий душу триллер «Ночной рейс» с Рэйчел МакАдамс («Дневник памяти») и Киллианом Мёрфи («28 дней спустя») от режиссера Уэса Крэйвена, создателя легендарных хоррор-франшиз «Кошмар на улице Вязов» и «Крик».

Лиза Раузерт, работающая администратором роскошного отеля в Майами, панически боится летать. После похорон своей бабушки в Далласе она берет билет на ночной рейс обратно в Майами. Ожидая вылета, Лиза знакомится с очаровательным голубоглазым брюнетом по имени Джексон Риппнер. Разговорившись, молодые люди выясняют, что летят одним и тем же рейсом и даже сидят на соседних местах. Лиза, приятно удивленная новым знакомством, не подозревает, что Риппнер – член террористической группировки и ему нужна помощь главной героини в одном важном деле.

Когда? 21 февраля, 20:15.

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