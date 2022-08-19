ВПЕРВЫЕ НА ТВ: «КИНОУЖАС» — «СМЕРТЕЛЬНАЯ НОЧЬ»

Телеканал «Киноужас» (входит в семейство каналов «Настрой кино!») впервые на российском ТВ покажет фантастический фильм ужасов «Смертельная ночь» с Бри Грант (сериал «Декстер») в роли чересчур заботливой матери, которая теряет рассудок.

Джеймс и Кейси решили провести выходные в загородном доме вместе с детьми. Отправившись в лес за дровами, глава семейства встретил странную незнакомку. Он не мог оставить ее на верную гибель на морозе, поэтому пригласил в их дом. Через несколько часов жизнь семьи превратилась в настоящий кошмар. Эмоциональная и впечатлительная Кейси из любящей жены и внимательной матери превратилась в убийцу с маниакальными порывами и потребностями. Она полностью потеряла связь с действительностью. Каким образом к происходящему причастна необычная гостья, которая старательно избегала разговоров о своем прошлом?

Не пропустите телепремьеру — смотрите впервые на российском ТВ 22 августа в 20:15 на телеканале «Киноужас».

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