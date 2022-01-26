ВПЕРВЫЕ НА ТВ: «Киноужас» — «Выжившая. Кровь и металл»

0
36

Телеканал «Киноужас» впервые на российском ТВ покажет безумный хоррор «Выжившая. Кровь и металл» (оригинальное название переводится как «Запчасти»).

выжившая кровь и металл - ужасы

Четверо подруг организовывают женскую панк-группу и отправляются в своё первое турне по небольшим американским городкам. Однажды вечером на тёмной дороге у машины спускаются все колёса. Приехавший эвакуатор обещает скорую починку автомобиля, однако добродушный водитель привозит девушек в ловушку. Очнувшись после усыпляющего газа, они с ужасом обнаруживают, что им отрезали конечности, вживив вместо них оружие.
Теперь неудачливым рокершам предстоит участвовать в импровизированных гладиаторских боях. Главным героиням придётся не только выживать и развлекать толпу безумцев, но и продумывать план побега.

Когда? «Киноужас», 31 января, 20.15.

Фото — сайт www.kinopoisk.ru

18+

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Предыдущая статьяЕдинственное в мире оркестровое шоу на льду — на II Международном фестивале Валерия Халилова

Похожие статьиПредоставлено автором

ПУБЛИКУЕМ КОММЕНТАРИИ ПОЗИТИВНО НАСТРОЕННЫХ ЛЮДЕЙ:

Оставьте ваш комментарий
Ваше имя