ВПЕРВЫЕ НА ТВ: Норвежский фильм-катастрофа «Пылающее море»

Телеканал новинок мирового и отечественного кинематографа «Кинопремьера» (входит в премиальный пакет каналов «Настрой кино!») впервые на российском ТВ покажет норвежский фильм-катастрофу о разрушительном воздействии человека на окружающую природу «Пылающее море».

София работает на крупнейшую норвежскую компанию, занимающуюся добычей нефти в Северном море. Девушка руководит подводным роботом, который исследует особенности ландшафта и может выявлять неполадки буровой. Вскоре случается катастрофа: несколько платформ обрушиваются под воду из-за проседания грунта. Множество нефтяников гибнут, выжившие оказываются заперты в воздушных карманах, а среди них Стиан — возлюбленный Софии. Героине придется отправиться на брошенную компанией платформу, которая вот-вот рухнет, и успеть выбраться оттуда, пока не подожгли расползающееся нефтяное пятно.

Не пропустите телепремьеру — смотрите впервые на российском ТВ 21 сентября в 20:30 на телеканале «Кинопремьера».

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