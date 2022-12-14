Впервые церемония премии «Легенды Тавриды» пройдет на катке

22 декабря в 19:00 станут известны лауреаты премии «Легенды Тавриды». Торжественная церемония награждения впервые пройдет на льду – в саду «Эрмитаж».
На один вечер каток в саду «Эрмитаж» превратится в зимнюю «Тавриду». Праздничная церемония соберет на одной площадке экспертов, резидентов, организаторов и партнеров арт-кластера «Таврида». Гости смогут прокатиться на коньках и погрузиться в сказку с парадом новогодних игрушек, интермедиями от артистов уличных театров и яркими перфомансами от резидентов.
«Мы третий год проводим премию, и в этот раз пробуем новый формат церемонии – собираем наших гостей на катке. Несмотря на торжественность церемонии, сохраним атмосферу семейного праздника, тепла и уюта, а сказочное оформление и наполнение площадки позволит передать предвкушение новогодних чудес и волшебства», – рассказывает продюсер проекта Алёна Ракитина.
«Легенды Тавриды» – премия-признание, которую учредили молодые деятели культуры и искусства – участники проектов арт-кластера «Таврида» для своих наставников и учителей. Эта премия – единственная в России, номинантов и победителей которой определяет творческая молодёжь страны и таким образом выражает благодарность и признание выдающимся деятелям культуры и искусства за их вклад в профессиональный рост и самореализацию молодых творцов.
Победителей премии определяют резиденты и мастера арт-кластера «Таврида» путем закрытого голосования. Итоги оглашаются во время ежегодной торжественной церемонии. Лауреатам вручается памятная статуэтка, идею которой разработали резиденты и эксперты арт-кластера, вдохновляясь самым известным арт-объектом на площадке «Тавриды» в Крыму – скульптурой «Человек, смотрящий в море», символизирующим бесконечный творческий поиск.
Впервые торжественная церемония вручения премии «Легенды Тавриды» прошла в 2020 году в рамках фестиваля «Таврида.АРТ Moscow» в Московском Театре Олега Табакова. Победителями первой премии стали дирижер, лауреат премии «Грэмми» Юрий Башмет; композитор, Народный артист РФ, продюсер и пианист Игорь Крутой; кинорежиссер, сценарист и продюсер, Народный артист РФ Никита Михалков; педагог, наставник, мэтр, Народный артист СССР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Олег Табаков, удостоенный премии посмертно.
В 2021 году вручение премии прошло в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в рамках недели «Таврида.АРТ» в Москве. Лауреаты – телеведущий Александр Масляков, композитор Игорь Матвиенко и искусствовед Ольга Свиблова. Также посмертно премии удостоен кинорежиссер Владимир Меньшов.
В честь Легенд «Тавриды» появилась традиция открывать именные звезды на арт-объекте «Маяк» и закладывать туда капсулы с посланиями мэтров будущим поколениям.
Премия «Легенды Тавриды» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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